Dirljiva priča iz Splita: Krizmanik i njegov kum zajedno postali prvaci svijeta

Čak petorica Splićana iz tri splitska vaterpolo kluba postali su svjetski prvaci u vaterpolu nakon što je reprezentacija U18 osvojila zlato na Svjetskom prvenstvu.

Sedmo je to zlato hrvatskog juniorskog vaterpola u posljednja dva desetljeća. Niz velikih uspjeha čine europski naslovi do 19 godina iz Istanbula 2008. i Burgasa 2024., svjetsko zlato do 20 godina iz Šibenika 2009., europska zlata do 17 godina osvojena na Kreti 2009. i u Rijeci 2011. te svjetski naslov do 18 godina iz Podgorice 2016.

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Nikola Ferić (Pošk 1937), Nardo Dragaš (Mornar), Duje Burazin, Nardo Skejić i Mihael Mladineo (Jadran) proteklih su dana dočekani u svojim vaterpolo klubovima kao prave zvijezde, a iz onoga što smo vidjeli na Svjetskom prvenstvu - njihovo vrijeme tek dolazi.

Mlade nade Jadrana se skumile

Priča o novim nadama splitskog i hrvatskog vaterpola postaje još neobičnija kada se uzme u obzir da se jedan od najmlađih među njima, Duje Burazin, tek primio sakrament krizme.

Župa Sv. Frane iz Splita, naime, pohvalila se njegovim uspjehom na Facebooku, a pritom otkrila i zanimljiv detalj - Burazinov kum na krizmi bio je njegov suigrač iz Jadrana i reprezentacije Nardo Skejić, učenik trećeg razreda Druge gimnazije Split. Dvojica prijatelja tako su u razmaku od svega nekoliko dana zajedno proslavila dva velika životna događaja . krizmu i naslov svjetskih prvaka.

"Svitski, a naši", napisali su iz župe.

No, Burazin i Skejić nisu jedini srednjoškolci koji su iz Portugala donijeli zlatnu medalju. Mihael Mladineo, član Jadrana, učenik je trećeg razreda Elektrotehničke škole Split, dok Nardo Dragaš, vaterpolist Mornara, pohađa treći razred Pomorske škole. Njihove škole nisu skrivale ponos pa su na društvenim mrežama objavile čestitke svojim učenicima, ističući kako su upravo oni dio zlatne hrvatske generacije.

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Posebno se tijekom prvenstva istaknuo Skejić. U dramatičnom finalu protiv Sjedinjenih Američkih Država postigao je čak pet pogodaka, u posljednjim sekundama regularnog dijela susreta izborio izjednačenje 14:14 te na kraju bio proglašen najboljim igračem finalne utakmice. Skejić i Burazin reprezentaciji su se priključili tek uoči početka Svjetskog prvenstva jer su prethodno sa seniorskom momčadi Jadrana igrali završnicu prvenstva Hrvatske, no to ih nije spriječilo da budu među ključnim igračima na putu do svjetskog zlata.

Važan doprinos dao je i Mihael Mladineo, jedan od najperspektivnijih mladih centara u Hrvatskoj, koji već skuplja iskustvo u seniorskoj momčadi Jadrana. Nardo Dragaš potvrdio je status jednog od najboljih igrača svoje generacije, dok je Nikola Ferić, član POŠK-a 1937, još jednom pokazao da Split vrhunske vaterpoliste ne stvara samo u najvećim klubovima.

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Splitski doprinos ovom velikom uspjehu nije završio na petorici igrača. Dio stručnog stožera hrvatske reprezentacije bio je i fizioterapeut Andro Petric iz VK Mornar, koji je tijekom priprema i Svjetskog prvenstva brinuo o zdravstvenom stanju mladih reprezentativaca. Momčad je do svjetskog zlata predvodio izbornik Hrvoje Koljanin, koji je još jednom potvrdio kvalitetu rada s mladim hrvatskim vaterpolistima i nastavio niz uspjeha u mlađim uzrastima.

Kada se tome pridoda činjenica da su čak petorica reprezentativaca stigla iz triju splitskih klubova - Jadrana, Mornara i POŠK-a . jasno je koliko je Split i dalje važan za hrvatski vaterpolo. Dok su prije samo nekoliko tjedana zaključivali ocjene, odlazili na krizme i sjedili u školskim klupama, danas su svjetski prvaci i nova generacija od koje hrvatski vaterpolo s pravom očekuje velike stvari.

Neki od njih već su standardni članovi seniorskih momčadi svojih klubova, a osvajanje svjetskog zlata moglo bi biti tek prvi korak prema bogatim reprezentativnim i klupskim karijerama. Split je još jednom pokazao da nije samo grad bogate vaterpolske prošlosti, nego i mjesto u kojem stasavaju igrači koji će nositi hrvatski vaterpolo u godinama koje dolaze.