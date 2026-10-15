Splitski učenici zavirili u svijet elektrotehnike: Samostalno izrađivali strujne krugove i učili kroz praksu

Radionicu je i ove godine vodio Tomislav Parčina, mentor u udruzi ABC informatika, uz suradnju i potporu Zajednice tehničke kulture grada Splita. Sudjelovalo je 17 učenika prvog razreda u pratnji učiteljice Dunje Dragišić.

Od teorije do vlastitog strujnog kruga

Kroz kratko predavanje i praktične vježbe učenici su se upoznali s osnovnim elementima jednostavnog električnog kruga, uključujući bateriju kao izvor napona, sklopku i lampicu kao trošilo. Posebna pozornost posvećena je mjerenju napona i električne struje te provjeri dobivenih vrijednosti računskim putem. Nakon demonstracijskog dijela učenici su dobili priliku samostalno izrađivati i testirati vlastite strujne krugove.

Na taj su način teorijsko znanje primijenili u praksi i dodatno produbili razumijevanje temeljnih elektrotehničkih principa.

Praktična nastava potiče interes za tehničke znanosti

Radionica je protekla u znaku znatiželje, entuzijazma i aktivnog sudjelovanja učenika, koji su pokazali velik interes za praktičan rad. Iz Zajednice tehničke kulture grada Splita ističu važnost ovakvih aktivnosti jer učenicima omogućuju da na jednostavan i pristupačan način upoznaju tehničke znanosti te povežu gradivo koje uče s njegovom stvarnom primjenom.

Nastavak suradnje sa Školom za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split još je jedan primjer kako praktične radionice mogu obogatiti obrazovanje mladih i potaknuti njihov interes za područje elektrotehnike.