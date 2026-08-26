Splitski učenici praksu odradili na Tenerifima i u Portugalu: Pogledajte kakvo su iskustvo stekli daleko od školskih klupa

Trideset učenika Turističko-ugostiteljske škole u Splitu ovog je ljeta stručnu praksu obavljalo u Portugalu i na Tenerifima, gdje su radili u hotelima, ugostiteljskim objektima i turističkim agencijama te stekli vrijedno međunarodno iskustvo.

U sklopu Erasmus+ projekta kratkoročnih mobilnosti učenika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju 2025-1-HR01-KA120-VET-000343826, temeljenog na Erasmus akreditaciji za strukovno obrazovanje, od 13. do 27. lipnja 2026. godine dvije skupine učenika su, u pratnji nastavnica škole, boravile u Setúbalu i Puerto de la Cruzu. U mobilnostima su sudjelovali učenici obrazovnih programa hotelijersko-turistički tehničar, turističko-hotelijerski komercijalist te kuhari, konobari i slastičari.

Tijekom dvotjedne stručne prakse učenici su znanja stečena u školi primjenjivali u stvarnom radnom okruženju, razvijali stručne, jezične i komunikacijske vještine te upoznavali europske standarde rada u turizmu i ugostiteljstvu. Istodobno su stjecali veću samostalnost, odgovornost i sigurnost u vlastite sposobnosti.

Osim stručnog usavršavanja, učenici su upoznali kulturno-povijesne znamenitosti destinacija u kojima su boravili. U Portugalu su posjetili živopisni Lisabon, bajkovitu Sintru i Cabo da Rocu, najzapadniju točku europskog kontinenta, te istraživali pitoreskni Setúbal. Druga skupina učenika na Tenerifima je obišla Nacionalni park El Teide, zabavni park Loro Parque te ljepote samog grada Puerto de la Cruza, uživajući u prirodnim ljepotama Atlantskog oceana.

Posebnu vrijednost mobilnosti predstavljalo je druženje s mladima iz drugih europskih zemalja, razmjena iskustava i stvaranje novih prijateljstava.

Erasmus+ projekti dio su dugoročne strategije Turističko-ugostiteljske škole u Splitu, usmjerene na podizanje kvalitete strukovnog obrazovanja kroz međunarodnu suradnju. Ovakva iskustva učenicima pružaju vrijedne kompetencije, povećavaju njihovu konkurentnost na tržištu rada i potvrđuju da se najbolje uči kroz stvarno radno iskustvo.