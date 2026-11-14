Splitski učenici izradili makete spomenike s vječnim plamenom u čast žrtvama Vukovara: Spojili tehničke vještine i sjećanje na povijest

Uoči obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, u Zajednici tehničke kulture grada Splita održane su radionice na kojima su učenici na poseban način odali počast stradalima u Domovinskom ratu.

Mladi polaznici imali su zadatak izraditi modele spomenika s vječnim plamenom, simbolom trajnog sjećanja na žrtve Vukovara. Pritom su koristili različite tehnike i materijale, povezujući kreativnost i tehničko znanje s važnim povijesnim događajima.

Spomenici izrađeni od drva i 3D olovkama

Učenici koji pohađaju radionice modelarstva, u suradnji s Udrugom tehničke kulture “Meštri o' tehnike”, izrađivali su drvene modele spomenika. Tijekom rada obrađivali su šperploču, koristili Unimat strojeve te primjenjivali različite alate i materijale. Istodobno su polaznici radionice 3D olovaka izrađivali vlastite inačice istog spomenika, koristeći tehniku trodimenzionalnog crtanja.

Ove aktivnosti nastavak su nedavno održane radionice u knjižnici Osnovne škole Bol, tijekom koje su učenici izrađivali vučedolske golubice, jedan od prepoznatljivih simbola Vukovara.

Sjećanje na žrtve kroz kreativnost i zajednički rad

Iz Zajednice tehničke kulture grada Splita ističu kako je cilj ovakvih aktivnosti, uz razvijanje praktičnih vještina, potaknuti mlade na razmišljanje o važnosti očuvanja povijesnog sjećanja i iskazivanja poštovanja prema žrtvama Domovinskog rata. Izrađeni spomenici tako nisu samo rezultat tehničkog rada, već predstavljaju i simbol zahvalnosti, pijeteta i trajnog sjećanja.

Posebnu važnost ove radionice imaju i zbog činjenice da Zajednica tehničke kulture grada Splita ove godine obilježava 80 godina djelovanja. Kroz svoje programe nastavlja poticati kreativnost, tehničko obrazovanje i razvoj praktičnih znanja među mladima, istodobno ih upoznajući s vrijednostima hrvatske povijesti i baštine.