Splitski učenici briljirali na državnom prvenstvu u raketnom modelarstvu: Iz Obrovca se vratili sa zlatom i brojnim medaljama

Na natjecanju, koje je okupilo 53 učenika osnovnih i 29 učenika srednjih škola iz cijele Hrvatske, mladi su se modelari okušali u disciplinama raketa s padobranom i raketa s trakom. Cilj je bio postići što dulji i stabilniji let te osigurati sigurno prizemljenje izrađenih modela. Splitske učenike na prvenstvu su vodili mentori Martin Olujić, predsjednik Zajednice tehničke kulture grada Splita, i Neno Kuljić, nastavnik tehničke kulture i informatike u Osnovnoj školi Mertojak.

Splitski srednjoškolci osvojili državno zlato

Najveći uspjeh na državnoj razini ostvarila je srednjoškolska ekipa Zajednice tehničke kulture grada Splita u sastavu Gita Glavinović, Martin Šikić i Bruno Petak. Mladi Splićani osvojili su prvo mjesto u kategoriji raketa s padobranom, a isti su uspjeh ponovili i na Kupu Dalmacije.

Posebno se istaknula Gita Glavinović, koja je u pojedinačnoj konkurenciji osvojila drugo mjesto na Državnom prvenstvu, dok je na Kupu Dalmacije bila najbolja.

Učenici Mertojaka i Kman-Kocunara među najboljima

Odlične rezultate ostvarili su i splitski osnovnoškolci, osobito učenici škola Mertojak i Kman-Kocunar.

U disciplini raketa s padobranom na Kupu Dalmacije prvo mjesto pojedinačno osvojila je Pjera Cetinić iz OŠ Mertojak, druga je bila njezina školska kolegica Sara Lokas, dok je treće mjesto pripalo Toniju Deliću iz OŠ Kman-Kocunar. U ekipnoj konkurenciji slavila je ekipa Mertojak 1, koju su činili Marta Padovan, Šimun Granić i Sara Lokas. Drugo mjesto osvojila je ekipa Kman-Kocunar u sastavu Toni Delić, Ivano Čikota i Luka Pavić, dok je treće mjesto pripalo ekipi Mertojak 2, za koju su nastupile Sandra Kuljiš i Pjera Cetinić.

Dominacija splitskih osnovnoškolaca i u drugoj disciplini

Uspjesi su nastavljeni i u disciplini raketa s trakom, u kojoj su splitski osnovnoškolci ponovno zauzeli sva tri mjesta na pobjedničkom postolju Kupa Dalmacije. Najbolja je bila Sara Lokas, drugo mjesto osvojila je Marta Padovan, a treći je završio Luka Pavić iz OŠ Kman-Kocunar.

Jednako uspješni bili su i u ekipnom dijelu natjecanja. Prvo mjesto pripalo je ekipi Mertojak 1, drugo ekipi Kman-Kocunar, a treće ekipi Mertojak 2. U srednjoškolskoj konkurenciji raketa s trakom treće mjesto na Kupu Dalmacije osvojila je kombinirana ekipa Kmanko i Obrovac, u sastavu Andro Boban, Heyiezhen Zhao i Ivona Vukić.

Natjecanje okupilo više od 80 mladih modelara

Ovogodišnje, 31. izdanje Državnog prvenstva organizirao je Hrvatski astronautički i raketni savez (HARS), u suradnji s Udrugom tehničke kulture Faust Vrančić, Srednjom školom Obrovac, Astronomsko-astronautičkim društvom Zadar i Amaterskim raketno-astronautičkim klubom Dubrava iz Zagreba.

Natjecanje je održano pod pokroviteljstvom Zajednice tehničke kulture Zadarske županije. Rezultati splitskih učenika još su jedna potvrda uspješnog rada njihovih mentora i važnosti tehničkog obrazovanja, koje mladima omogućuje razvijanje praktičnih vještina, preciznosti i interesa za znanost i tehnologiju.