Splitski trgovački div izlazi na burzu: Građani mogu postati suvlasnici Tommyja, poznato koliko košta dionica

Jedan od najvećih domaćih trgovačkih sustava, splitski Tommy, kreće u povijesni poslovni iskorak. Kompanija je objavila javni poziv za sudjelovanje u inicijalnoj javnoj ponudi dionica (IPO), kojom planira prikupiti između 180 i 200 milijuna eura. Dionice će moći kupiti građani, zaposlenici i institucionalni ulagatelji, a posebne pogodnosti predviđene su za radnike i članove Tommyjeva programa vjernosti.

Tommy Grupa objavila je uvjete javne ponude nakon što je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) 9. studenoga odobrila prospekt. Riječ je o ponudi koja se najavljuje kao najveći hrvatski privatni IPO, a njome će se tržištu ponuditi ukupno 2.150.000 dionica, odnosno između 25 i 27 posto temeljnog kapitala kompanije.

Cijena pojedinačne dionice kretat će se između 83 i 93 eura, dok će se javna ponuda provoditi od 23. studenoga do 4. prosinca 2026. godine. Nakon njezina završetka na Zagrebačku burzu bit će uvršteno svih 8.544.330 dionica Tommy Grupe.

Osnivač kompanije Tomislav Mamić i nakon izlaska na burzu ostat će većinski vlasnik.

Građani mogu sudjelovati već s 500 eura

Posebno je zanimljivo što će u javnoj ponudi moći sudjelovati i mali ulagatelji, odnosno građani koji žele postati dioničari jednog od najvećih trgovačkih sustava u Hrvatskoj.

Minimalni iznos koji građani mogu ponuditi za kupnju dionica iznosi 500 eura. U ponudi je potrebno navesti ukupan iznos koji su spremni uplatiti, a konačan broj dodijeljenih dionica ovisit će o cijeni i pravilima raspodjele.

U slučaju da interes premaši broj ponuđenih dionica, prednost će imati zaposlenici Tommy Grupe, a potom članovi programa vjernosti u odnosu na ostale male ulagatelje.

Posebne pogodnosti za zaposlenike i vjerne kupce

Tommy je pripremio i posebne pogodnosti za svoje zaposlenike. Radnici koji kupe dionice i ostanu zaposleni u Tommy Grupi ili povezanoj kompaniji TOMMY 1992, nakon četiri godine dobit će jednu dodatnu dionicu na svake četiri koje su zadržali.

Novost na hrvatskom tržištu kapitala odnosi se i na članove Tommyjeva programa vjernosti, kojih trenutačno ima oko 225 tisuća.

Oni će, ako sudjeluju u javnoj ponudi i ispune propisane uvjete, dobiti jedan posto vrijednosti kupljenih dionica u bodovima vjernosti, najviše do 300 eura po ulagatelju. Uvjet je da budu članovi programa najkasnije 4. prosinca te da zadrže status dioničara najmanje 60 dana od stjecanja dionica.

Tako će redoviti kupci Tommyjevih trgovina dobiti priliku postati i suvlasnici kompanije u kojoj svakodnevno kupuju.

Mamić: Želimo ići daleko

Osnivač Tommyja Tomislav Mamić poručio je da je izlazak na burzu početak nove razvojne faze kompanije nakon 35 godina poslovanja.

„Ima jedna poslovica koja kaže: Ako želiš ići brzo, putuj sam, ako želiš ići daleko, putuj u društvu. Nakon 35 godina uspješnog poslovanja i rasta odlučili smo da u sljedeću fazu razvoja želimo ući s novim partnerima u vlasničkoj strukturi”, izjavio je Mamić.

Naglasio je da kompanija želi uključiti velike ulagatelje, ali i vlastite zaposlenike te vjerne kupce.

„Mi želimo ići daleko, zato izlazimo na burzu i okupljamo partnere za sljedeću fazu razvoja”, poručio je.

Novac će ulagati u nove trgovine, Bobis i širenje poslovanja

Prikupljenih 180 do 200 milijuna eura Tommy planira usmjeriti u daljnji rast i razvoj poslovanja.

To uključuje otvaranje novih trgovina, preuzimanja drugih kompanija u Hrvatskoj i regiji, povećanje proizvodnih kapaciteta splitskog Bobisa te širenje njegove maloprodajne mreže.

Predviđena su i ulaganja u modernizaciju poslovnih aplikacija, poboljšanje korisničkog iskustva i optimizaciju troškova.

Kompanija je najavila i dividendnu politiku za razdoblje od 2026. do 2030. godine, prema kojoj namjerava dioničarima isplaćivati između 30 i 50 posto dobiti ostvarene u prethodnoj godini. Stvarna isplata ovisit će o poslovnim rezultatima, investicijskim potrebama i odlukama nadležnih tijela.

Gotovo 300 prodajnih mjesta i 5500 zaposlenih

Tommy Grupa danas je jedan od najvećih domaćih prehrambeno-trgovačkih sustava. Uz trgovački lanac Tommy, u njezinu sastavu posluju Bobis, splitska pekarnica i slastičarnica s tradicijom duljom od 70 godina, te Petason, kompanija koja se bavi proizvodnjom i distribucijom mesa i mesnih proizvoda.

Grupa posluje kroz gotovo 300 prodajnih mjesta u devet hrvatskih županija i Gradu Zagrebu te izravno zapošljava oko 5500 ljudi.

Prema podacima kompanije, čak 92 posto ukupne vrijednosti njezine nabave ostvaruje se s domaćim dobavljačima, kojih je više od 2600.

Kada počinje trgovanje dionicama?

Građani će ponude za kupnju dionica moći predati putem Zagrebačke banke, aplikacije mZABA, InterCapitala, platforme MyCapital, sustava E-RIZNICA i M-RIZNICA te poslovnica FINA-e i HITA-vrijednosnica.

Rok za predaju ponuda i uplatu novca istječe 4. prosinca.

Nakon završetka javne ponude Tommy će u roku od najviše tri radna dana objaviti konačnu cijenu dionica, broj prodanih dionica i ukupno prikupljeni iznos.

Početak trgovanja dionicama Tommy Grupe na Zagrebačkoj burzi očekuje se 9. prosinca 2026. godine.

Time će kompanija koja je izrasla iz Splita otvoriti novo poglavlje svojeg poslovanja i prvi put omogućiti širokom krugu građana sudjelovanje u njezinu vlasništvu.