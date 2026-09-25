SPLITSKI TETRIS Susjedima prekipjelo zbog parkiranja: „Stane vam i treće auto, samo se malo potrudite“

Parkiranje u Splitu odavno zahtijeva strpljenje, snalažljivost, a ponekad, čini se, i poprilično razvijene vještine igranja Tetrisa.

Jedan takav prizor zabilježen je danas u Smiljanićevoj ulici, gdje je način na koji su parkirani automobili očito zasmetao nekome od susjeda.

Umjesto poziva nadležnim službama ili rasprave među susjedima, netko je odlučio svoje nezadovoljstvo izraziti kratkom, ali vrlo slikovitom porukom ostavljenom na automobilu.

„Stane vam i treće auto u vaš nenadjebivi Tetris. Samo se malo potrudite“, stoji na papiru.

A fotografija poprilično dobro objašnjava inspiraciju autora poruke. Nekoliko automobila smjestilo se na skučenom prostoru između zgrade i ulice, pa cijela situacija doista podsjeća na popularnu igru u kojoj je cilj pronaći mjesto za svaki novi komad.

Tko je ostavio poruku i koliko dugo traje ovaj susjedski „Tetris“, ne znamo. No jedno je sigurno – problem parkiranja u Splitu ponovno je proizveo prizor koji je teško ne primijetiti.