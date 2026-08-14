Splitski taksist ponovno organizira akciju pomoći vatrogascima: Prikuplja se piće za Omiš

Splitski taksist ponovno se organizirao kako bi pomogao vatrogascima koji se bore s velikim požarom na omiškom području. Prikuplja se piće za vatrogasce, koje će nakon prikupljanja biti odvezeno izravno na požarište u Omiš.

Svi koji žele donirati mogu svoje donacije donijeti na dvije lokacije:

Dugopolje – ispred Lidla: od 13:00 do 13:30

Lovrinac: od 13:50 do 14:30

Na obje lokacije bit će bijeli kombi u koji će se prikupljati donirano piće.

Organizator poziva sve koji su u mogućnosti da se uključe i pomognu vatrogascima na terenu. Nakon prikupljanja, donacije će biti prevezene u Omiš i predane vatrogascima.

Slična akcija organizirana je i prije nekoliko godina tijekom velikog požara, kada su se građani također spontano uključili i pomogli onima koji su se borili s vatrom.

Tko može i želi pomoći, piće može donijeti na navedene lokacije i tako barem malo olakšati težak posao vatrogascima na terenu.