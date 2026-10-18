Splitski sudac nije štedio Torcidu: Agresija i govor mržnje nisu slučajnost, već ustaljeni način djelovanja!

Županijski sud u Splitu odredio je istražni zatvor za 13 osoba osumnjičenih za javno poticanje na nasilje i mržnju tijekom Torcidina kortea uoči utakmice Hajduka i Ajaxa. Kako ekskluzivno doznaju 24sata, sud je u obrazloženju odluke posebno upozorio na intenzitet iskazane mržnje, ulogu osumnjičenika u predvođenju navijačke povorke te dugogodišnje toleriranje agresivnog ponašanja i govora mržnje na nogometnim okupljanjima.

Prema informacijama koje donose 24sata, sudac istrage Županijskog suda u Splitu zaključio je da postoji osnovana sumnja da su osumnjičenici 15. listopada, tijekom organizirane navijačke povorke uoči utakmice Hajduka i nizozemskog Ajaxa, počinili kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju.

Sud je svoju odluku temeljio na policijskoj kaznenoj prijavi, izvješćima o uhićenjima, snimkama navijačkog kortea i nadzornih kamera, zapisnicima o ispitivanju osumnjičenika te drugoj dokumentaciji prikupljenoj tijekom kriminalističkog istraživanja.

Osumnjičenicima se stavlja na teret da su tijekom povorke uzvikivali antisemitske poruke i sudjelovali u skandiranju kojim se poticalo na mržnju prema Židovima.

Sud posebno upozorio na ponašanje predvodnika kortea

Kako pišu 24sata, pozivajući se na izvore bliske istrazi, sud je posebnu pozornost posvetio činjenici da sporni povici nisu bili ograničeni na pojedinačne ispade, nego su se čuli tijekom masovnog okupljanja više tisuća navijača.

Prema snimkama priloženima istražnom spisu, gotovo svi osumnjičenici nalazili su se u prvim redovima povorke, odakle su predvodili navijanje i poticali ostale sudionike da im se pridruže.

Upravo je njihova aktivna uloga, uz intenzitet iskazane mržnje, bila jedna od ključnih okolnosti pri procjeni postoji li opasnost od ponavljanja kaznenog djela.

Sud je posebno problematičnim ocijenio to što su se sporni događaji odvijali tijekom javnog okupljanja povezanog s organiziranom navijačkom skupinom.

Godinama se tolerirali agresija i govor mržnje?

U obrazloženju odluke otvoreno je i šire pitanje navijačkog ponašanja te dugogodišnjeg toleriranja agresivnih i uvredljivih povika na nogometnim stadionima.

Sud je, kako navode izvori bliski istrazi, upozorio da su agresija, vrijeđanje i iskazivanje mržnje prema suparničkim navijačkim skupinama već godinama prisutni na nogometnim okupljanjima, pri čemu se takvo ponašanje postupno počelo prihvaćati kao uobičajen dio navijačke atmosfere.

Posebno je istaknuto da su se slični povici mogli čuti i na ranijim Hajdukovim utakmicama, ali da takvi incidenti uglavnom nisu bili procesuirani.

Prema ocjeni suda izostanak odlučnijih reakcija i sankcija mogao je pridonijeti postupnoj eskalaciji takvog ponašanja, piše 24sata.

Sud je pritom upozorio da bi nastavak toleriranja agresije i govora mržnje mogao dovesti do znatno ozbiljnijih posljedica, uključujući i moguće tragedije.

Zabrinjavajući obrazac ponašanja

Jedan od posebno važnih dijelova sudskog obrazloženja odnosi se na procjenu da događaji od 15. listopada nisu predstavljali potpuno izoliran incident.

Sud je, kako navode izvori bliski istrazi, upozorio na zabrinjavajući obrazac agresivnog ponašanja i iskazivanja mržnje na okupljanjima Torcide.

Takvo je ponašanje, prema prenesenoj sudskoj ocjeni, s vremenom poprimilo obilježja ustaljenog načina djelovanja unutar navijačke skupine.

Posebnu težinu pritom je imala činjenica da su osumnjičenici, prema prikupljenim snimkama, aktivno predvodili sporne povike i poticali druge okupljene da im se pridruže.

Sud je upravo takve okolnosti smatrao važnima za procjenu mogućnosti ponavljanja kaznenog djela.

U obrazloženju se ističe i potreba za dosljednim postupanjem protiv govora mržnje, neovisno o tome tko ga iznosi.