SPLITSKI STUDENTI POKORILI EUROPU Zlatni futsal junaci već sanjaju novi naslov pred domaćom publikom

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban danas je u zgradi Splitsko-dalmatinske županije upriličio prijem za futsal momčad Sveučilišta u Splitu, osvajače zlatne medalje na Europskim sveučilišnim igrama održanim u Salernu u Italiji. Uz župana prijemu je nazočio i pročelnik Upravnog odjela za kulturu, tehničku kulturu i sport Željko Primorac. Čestitajući igračima, stručnom stožeru i vodstvu Sveučilišta na iznimnom uspjehu, župan Boban istaknuo je kako su studenti svojim rezultatima na najbolji mogući način promovirali Split, Splitsko-dalmatinsku županiju i Republiku Hrvatsku.

"Danas smo imali posebno zadovoljstvo primiti futsal momčad našeg Sveučilišta, osvajače zlatne medalje na Europskim sveučilišnim igrama u Salernu. Posebno je simbolično što se ovaj prijem održava uoči dana kada će predstavnici Sveučilišta u Splitu i Grada Splita preuzeti zastavu Europskih sveučilišnih igara, budući da će 2028. godine Split, Splitsko-dalmatinska županija i naše Sveučilište biti domaćini ovog velikog sportskog događaja", rekao je župan. Naglasio je kako su splitski studenti ostvarili povijesni uspjeh osvojivši naslov europskih prvaka protiv najjačih europskih sveučilišnih momčadi, uz činjenicu da je kapetan Ante Crnjac proglašen najboljim igračem, a vratar Roko Marin Stojkić najboljim vratarom turnira.

"Oni su danas perjanica sveučilišnog sporta i primjer kako se uspješno mogu uskladiti studentske i sportske obveze. Svojim rezultatima još snažnije promoviraju naše Sveučilište, naš grad, našu županiju i Hrvatsku. Splitsko-dalmatinska županija i dalje će biti njihova potpora u sportskom razvoju, a vjerujem da će pobjednički niz nastaviti već na sljedećim europskim natjecanjima te ga potvrditi i 2028. godine pred domaćom publikom u Splitu", poručio je Boban.

Kapetan momčadi Ante Crnjac zahvalio je na prijemu i istaknuo kako je riječ o ostvarenju dugogodišnjeg sna.

"Otkad sam dio ove ekipe, sanjali smo osvajanje europskog zlata. Nakon brončane medalje u Splitu 2023. znali smo da imamo kvalitetu za otići do kraja. Put do naslova bio je iznimno težak, posebno polufinale protiv Sveučilišta u Zagrebu i finale protiv snažne momčadi iz Azerbajdžana, ali zajedništvo, želja i kvaliteta donijeli su nam pobjedu. Sada nam je cilj ostati na vrhu, a najveća želja je 2028. godine pred domaćom publikom u Splitu osvojiti europski naslov", rekao je Crnjac.

Najbolji vratar turnira Roko Marin Stojkić istaknuo je kako je najveća vrijednost cijelog uspjeha zajedništvo momčadi. "Iza nas je deset vrlo zahtjevnih dana, puno treninga, priprema i odricanja. Ponosan sam na cijelu ekipu i na sve što smo zajedno ostvarili. Pojedinačna priznanja svakako su lijepa, ali zlatna medalja i naslov europskih prvaka vrijede više od bilo koje individualne nagrade", rekao je Stojkić.

Osvajanjem naslova europskih prvaka futsal momčad Sveučilišta u Splitu izborila je nastup na sljedećem europskom natjecanju, a očekivanja su da će pobjednički niz nastaviti i na Europskim sveučilišnim igrama kojima će 2028. godine domaćini biti Split, Splitsko-dalmatinska županija i Sveučilište u Splitu.

Na prijemu u Splitsko-dalmatinskoj županiji sudjelovali su članovi stručnog stožera i igrači futsal momčadi Sveučilišta u Splitu. Stručni stožer činili su izbornik Duško Martinac, pomoćnik izbornika Ivan Ribičić, kondicijski trener Bruno Majić i voditelj delegacije Ivan Tustonjić. Momčad su predstavljali Duje Krivošija, Roko Marin Stojkić, Mate Pleština, kapetan Ante Crnjac, Antonio Kolovrat, Josip Govorko, Marijan Tunjić, Nikola Anić i Marko Gašpar.