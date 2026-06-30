SPLITSKI STRUČNJAK IZAZVAO RASPRAVU ZBOG VODENIH PAPUČICA Nije problem u obući već u poruci koju šaljemo djeci

Hrvatski kineziolog i mentalni trener Damir Znaor upravo ovih ljetnih dana skreće pozornost na dječje vodene papučice i poruku koju one, po njegovu mišljenju, šalju djeci. Njegova izjava otvara širu temu od same obuće te propituje koliko roditelji djecu štite, a koliko im pritom možda oduzimaju priliku za prirodan razvoj i suočavanje s malim izazovima, neugodnostima i preprekama.

Znaor ističe da ga, kada je vidio vodene papučice za plažu, nije prvo asociralo stopalo, nego poruka koju one nose. Smatra da takva obuća na prvi pogled djeluje kao praktično rješenje za vrući pijesak i kamenčiće, ali da je problem, po njegovu mišljenju, puno dublji od same obuće. Poručuje da možda djeci tim papučicama ne činimo uslugu jer ih ponovno učimo da svaki kamenčić treba ukloniti s njihova puta.

"Kad sam vidio ove papučice za plažu, nisam prvo pomislio na stopalo. Pomislio sam na poruku.

Da se razumijemo. Ove papučice nisu dobra stvar za dijete. Zašto?

Zato što je dječjem stopalu za zdrav razvoj potreban podražaj. Pijesak. Kamenčići. Šljunak. Trava.

Različite podloge po kojima hoda, prilagođava se i razvija.Upravo kroz taj kontakt stopalo jača, razvija koordinaciju i uči raditi ono za što je stvoreno. Problem ovih papučica je što pokušavaju ukloniti ono što je prirodno dio razvoja.

Neugodu. Kamenčić bode. Pijesak je vruć. Nije uvijek ugodno. Ali upravo kroz taj podražaj stopalo raste i razvija se. I tu dolazimo do nečega što je puno veće od samih papučica", smatra Znaor.

Dijete treba naučiti razlikovati neugodu koja ga štiti od one koja ga razvija

Ako djecu stalno štitimo od svake sitne neugodnosti, možda ih ne učimo snalažljivosti, otpornosti i suočavanju s izazovima koji su prirodan dio odrastanja.

"Ako ćemo iskreno, sve više i više uklanjamo djeci nelagodu iz života. Ljeti ih vozimo i kada mogu hodati.

Uključujemo klimu čim postane malo toplije. Kupujemo najbolju odjeću. Najudobniju obuću. Pazimo da im ništa ne nedostaje. I to radimo iz ljubavi", kazuje Znaor ali nastavlja:

"Ali ponekad iz iste te ljubavi uklanjamo iskustva kroz koja se dijete prirodno razvija. A život baš i ne funkcionira tako. Mišić raste kroz opterećenje. Stopalo se razvija kroz podražaj. Znanje raste kroz trud. Karakter raste kroz izazove. Sportaš raste kroz pogreške i poraze".

Međutim, Znaor kaže kako ne smatra da je svaka neugoda dobra, već treba naučiti razlikovati neugodu koja dijete štiti od neugode koja ga razvija.

"Želim biti oprezan. Ne mislim da je svaka neugoda dobra. Niti mislim da kroz svaku neugodu treba prolaziti pod svaku cijenu. Neugoda je informacija. Pitanje je samo što nam ta informacija govori. Ponekad nas neugoda štiti.

Ako osjetim nelagodu jer me netko pokušava nagovoriti na nešto što nije u skladu s mojim vrijednostima, ta neugoda me štiti. Ako me netko vrijeđa, ponižava ili zlostavlja, neugoda me upozorava da nešto nije zdravo.

Ali postoji i druga vrsta neugode. Neugoda učenja. Neugoda razvoja. Neugoda odgovornosti. Neugoda izlaska iz zone komfora. Dijete osjeća nelagodu jer mora odgovarati pred razredom. Sportaš osjeća nelagodu jer mora prihvatiti kritiku i učiti iz greške. Mladi čovjek osjeća nelagodu jer mora preuzeti odgovornost za svoje postupke.

Tu neugoda nije znak da treba stati. Nego da se događa razvoj.

Zato mislim da jedan od važnijih zadataka odgoja nije ukloniti svaku neugodnost iz djetetova života. Nego ga naučiti razlikovati neugodu koja ga štiti od neugode koja ga razvija.

Jer ako dijete nauči bježati od svake neugode, ostat će zarobljeno u ugodi. Ali ako nauči ignorirati svaku neugodu, može završiti u šteti. Mudrost nije u tome da probijaš kroz sve. Mudrost je znati kroz što treba proći, a od čega se treba maknuti.

A možda razvoj zdravog stopala nije najveća stvar koju dijete gubi ovim papučicama. Možda je veći gubitak to što ga ponovno učimo da svaki kamenčić treba ukloniti iz njegovog puta", zaključuje Znaor.

Kada sve zbojimo, Znaorova poruka zapravo nije samo o vodenim papučicama, nego o odgoju, otpornosti i načinu na koji djecu pripremamo za život. Ona tako otvara širu raspravu o tome gdje je granica između zaštite djece i pretjeranog rasterećivanja od svakodnevnih izazova, od svega što im nije potpuno ugodno.

Poruka je jasna: ponekad nije važno samo od čega djecu štitimo, nego i što ih pritom učimo.