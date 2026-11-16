SPLITSKI SPORTSKI FENOMEN Marjan pomeo konkurenciju iz cijelog svijeta: Osvojili čak 26 medalja, a razlika u bodovima je nestvarna

Nevjerojatni Taekwondo klub Marjan s čak 26 odličja na Croatia openu, turniru G kategorije koji se boduje za olimpijske, svjetske i europske rang liste. Iako je na turniru bilo jako puno nacionalnih timova, sportaša iz Španjolske, Britanije, Brazila, Turske, Amerike itd Marjan je u sveukupnom poretku doslovno nevjerojatan, na prvom mjestu su skupili čak 2127 bodova, a najbliža pratnja je na 461 bod. Članovi Marjana osvojili su u pojedinačnom poretku nestvarnih 26 medalja od čega 13 zlata, 6 srebra i 7 bronci.

Dominacija koja se rijetko viđa u svijetu sporta.

Zlato: Maja Srhoj, Ivan Šapina, Ema Bikić, Karmen Eraković, Dobrila Šiško, Eva Zambata, Nikolina Svalina, Ela Rajčić, Marko Magazinović, Vito Bakotin, Luna Antunović, Šimun Kurtić, Vito Karabatić

Srebro:Matea Jelić, Paško Božić, Josip Bilić Pavlinović, Karlo Jurko, Dinko Sokol, Viljem Bezjak,

Bronca: Leon Hrgota, Marin Ćurković, Marija Rubelj, Hana Bego, Marcela Paić, Toma Bulaja, Marijeta Ercegović