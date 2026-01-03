Splitski skijaši zaglavili u rekordnim gužvama prema Francuskoj: “Ovo nismo nikad doživjeli”

Ogromne gužve vladale su danas u tunelu Fréjus prema Francuskoj, jednoj od glavnih prometnih točaka prema tamošnjim skijalištima. Kako doznajemo, broj hrvatskih skijaša ove je godine značajno porastao, a prometnice prema poznatim odredištima u francuskim Alpama doslovno su zakrčene.

“Čekali smo oko dva do tri sata samo da prođemo kroz tunel. Red auta, kombija, sve s tablicama iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne… Ma more ljudi”, kazao nam je Marko, Splićanin koji se danas s prijateljem Mijem zaputio prema skijalištu.

“Ovoliko Hrvata nikad nije bilo”

Prema dojavi čitatelja, u koloni su se danas stvarali pravi čepovi:

“Ovo je rekord, 100 posto. Nikad nije bilo ovoliko Hrvata. Svi idu sad jer nema praznika u drugom misecu, a Francuska je trenutno najpovoljnija”, ispričao nam je Mijo.

Dodaje kako su većinom svi koji idu prema skijalištima u regiji Albertville morali proći kroz isti tunel, što je dodatno stvorilo kolaps.

Prometnice prema skijalištima poput Valmeiniera, Les Sybellesa, Les 3 Valléesa, Paradiskija, La Rosièrea, Val d’Isèrea i Tignesa trenutačno su izrazito opterećene.

“Cili dan gledan po Facebook grupama, svi javljaju isto – gužva nikad veća. Očito je ove godine puno više ljudi krenilo jer su aranžmani baš u ovom terminu najpovoljniji”, kaže Marko.

Zašto svi baš u Francusku?

Razlog je jednostavan – povoljniji aranžmani i skijališta koja su u pravilu smještena odmah uz stazu (ski in/ski out).

Francuska trenutačno nudi najpovoljnije pakete za razdoblje iza Nove godine, otprilike od 3. do 17. siječnja, najčešće u aranžmanima subota–subota. U cijenu je obično uključen apartman i šestodnevna ski karta.

Cijene na većim skijalištima poput Les Sybellesa, Les 2 Alpes, Alpe d’Hueza, Varsa ili Valmeiniera kreću se od 450 do 550 eura po osobi, dok su najpoznatija skijališta poput Les 3 Valléesa ili Tignesa nešto skuplja – 650 do 800 eura po osobi. U grupama se sve češće spominje i prosjek od oko 750 eura po osobi za smještaj i ski kartu.

“Daleko je, ali isplati se”

Najveća “mana” Francuske jest udaljenost – iz Splita je to i do 1.250 kilometara.

“Je daleko je, ali kad dođeš gori i vidiš uvjete, sve zaboraviš. Skijamo godinama i moran reć da se Francuska stvarno isplati za ovu cijenu”, kaže Mijo.

Dodaje kako se većina turista odlučuje za apartmane i polupansion, dok su hoteli znatno skuplji, a najbolji aranžmani rasprodaju se mjesecima unaprijed. Od 1. veljače do 1. ožujka smještaj je u pravilu osjetno skuplji.

Agencije pune, popunjenost preko 95 posto

Hrvatske i slovenske agencije bilježe vrlo visoku potražnju, a popunjenost kapaciteta navodno prelazi 95 posto. Iako postoji i jeftinija ponuda, putnici često upozoravaju kako kvaliteta takvog smještaja zna biti lošija.

Unatoč gužvama, Marko i Mijo kažu – vrijedilo je.

“A šta ćeš, malo strpljenja i posli samo uživanje. Bit će sniga, bit će skijanja – i to je najvažnije.”

Francuska skijališta tako očito postaju sve češći izbor Dalmatinaca – čak i po cijenu višesatnog čekanja u koloni.