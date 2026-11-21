Povratak Štandarca na splitsku Pjacu, bez datuma oslobođenja Splita od fašizma, izazvao je oštru reakciju splitskog SDP-a. Predsjednik gradskog ogranka Danijel Kukoč optužio je aktualnu političku većinu za odnos prema povijesnom nasljeđu grada te upozorio na opasnost od potiskivanja antifašističke prošlosti iz javnog sjećanja.

U povodu svečanog podizanja splitske zastave na obnovljenom Štandarcu, iz splitskog SDP-a upozorili su kako među povijesnim datumima na njegovu postolju nema 26. listopada 1944. godine, dana oslobođenja Splita od fašizma.

„Kao da su splitske djevojke i momci, koji su nas otrgnuli iz najveće tame u povijesti čovječanstva te učinili ovaj grad hrvatskim umjesto talijanskim, umrli uzalud!”, poručuju iz splitskog SDP-a.

Predsjednik splitskog SDP-a Danijel Kukoč smatra da odgovornost za takvo stanje snosi aktualna gradska većina.

„Ovo je politička odluka za koju aktualna većina snosi odgovornost. Među tim vijećnicima su i neki koji su se desetljećima pretvarali antifašistima”, poručio je Kukoč.

Posebno se osvrnuo na nedavni mimohod splitskim ulicama, tijekom kojeg su sudionici prekrivenih lica, s crnim kapuljačama i bakljama prošli Marmontovom ulicom.

Kukoč u tom događaju vidi dodatno upozorenje na važnost očuvanja povijesnog sjećanja i jasnog odnosa prema fašizmu.

„Kad dan oslobođenja izostavimo iz javnog sjećanja, ostavljamo prostor onima koji bi sutra prepravljali i priču o tome tko je okupirao Split, a tko ga je oslobodio”, istaknuo je.

Naglasio je pritom da mlade generacije moraju poznavati i antifašističku borbu tijekom Drugog svjetskog rata i ulogu hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu.

„Mladi koji danas prolaze Pjacom trebaju znati da su njihov grad 26. listopada 1944. oslobodili antifašistički borci isto kao što trebaju znati da su nas branitelji oslobodili velikosrpstva devedesetih”, naveo je Kukoč.

„Mnogi su za slobodu dali život i četrdesetih i devedesetih. Ista je to sloboda. Isti narod kojeg povijest nije štedjela, ali koji je uspio na kraju biti na njezinoj pravoj strani”, dodao je.

„SDP Split stoga ponovno poziva na razum i traži da datum oslobođenja Splita od fašizma dobije trajno i vidljivo mjesto u javnom prostoru. Ostanimo na pravoj strani povijesti jer tko ne pamti iznova proživljava, a grad koji se srami svoje prošlosti nema budućnost”, zaključio je Kukoč.