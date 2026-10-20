Splitski SDP žestoko po Šuti: "Nakon Šutine Fimi medije dobivamo Šutin harač. Građani će plaćati više, a odgovora nema"

Najave povećanja komunalne naknade te poskupljenja vode i odvoza otpada izazvale su oštru reakciju splitskog SDP-a. Predsjednik stranke Danijel Kukoč prozvao je gradonačelnika Tomislava Šutu, optužujući gradsku vlast za pogrešne prioritete i nedostatak transparentnosti u trošenju javnog novca. U priopćenju naslovljenom "Nakon Šutine Fimi medije dobivamo Šutin harač", Kukoč tvrdi da se od građana očekuje sve veće financijsko izdvajanje, dok istodobno izostaju odgovori na pitanja o poslovanju gradskih ustanova i tvrtki.

"Jedna afera potisne drugu, a odgovori izostanu"

Splitski SDP ponovno otvara pitanje poslova koji se u političkim istupima povezuju s tvrtkama Vision Facade i RDSound te ulogom Antonija Nikolića, kojeg SDP naziva Šutinim volonterom. "Prečesto u Hrvatskoj gledamo isti obrazac. Jedna afera potisne drugu, odgovori izostanu, a politička odgovornost iščezne. Nova naslovnica ne može zatvoriti prethodni slučaj", poručuje Kukoč.

Od gradske vlasti traži objavu svih ugovora, narudžbenica i računa povezanih sa spomenutim poslovima, kao i jasno objašnjenje Nikolićeve uloge. Riječ je o zahtjevima i političkim prozivkama SDP-a, a eventualne nezakonitosti u tim poslovima nisu utvrđene informacijama iz dostavljenog priopćenja.

"Dok se govori o rekordnom Adventu, građanima se pripremaju veći računi"

Kukoč posebno kritizira najavljena poskupljenja, dovodeći ih u vezu s planovima gradske vlasti za organizaciju Adventa. "Govori se o rekordnom Adventu, dok se građanima pripremaju veće cijene komunalnih usluga. Takav redoslijed prioriteta za nas je politika kruha i igara, neprimjerena stoljeću u kojem živimo", navodi predsjednik splitskog SDP-a.

Smatra da gradonačelnik mora detaljno objasniti razloge povećanja komunalne naknade, njezin utjecaj na kućne proračune te konkretne koristi koje će građani imati od dodatnog izdvajanja. "Komunalna naknada namjenski je prihod i gradonačelnik mora precizno obrazložiti zašto predlaže njezino povećanje, koliko će ono opteretiti kućanstva i što će građani zauzvrat dobiti", ističe Kukoč.

SDP traži racionalizaciju poslovanja komunalnih tvrtki

U splitskom SDP-u smatraju da bi se povećanja cijena vode, odvoza otpada i grobarine mogla barem djelomično izbjeći racionalizacijom poslovanja gradskih komunalnih tvrtki. "Dok gradonačelnik našim novcem pegla imidž, račun prve godine mandata je najskuplja komunalna naknada u Hrvatskoj, drastično poskupljenje odvoza otpada i poskupljenje vode i grobarine", tvrdi Kukoč. Njegovu tvrdnju o najskupljoj komunalnoj naknadi u Hrvatskoj u dostavljenom priopćenju ne prate usporedni podaci drugih gradova.

Osim toga, SDP zahtijeva objavu cjelovitog troškovnika Adventa, izvora financiranja te kriterija prema kojima će se birati izvođači i pružatelji usluga. "Građani trebaju vidjeti koliko stoje održavanje grada, zabava i promocija gradske vlasti i tko će dobiti sve te poslove", poručuje Kukoč.

"Blagdanske lampice ne mogu rasvijetliti kriminal"

Na kraju priopćenja predsjednik splitskog SDP-a ponovno poziva gradonačelnika da javnosti predstavi dokumentaciju o dosadašnjem trošenju gradskog novca, prije donošenja odluka koje bi dodatno financijski opteretile građane. "Split zaslužuje kvalitetan Advent, ali i vlast koja odgovara na pitanja prije nego što posegne za džepovima građana", navodi Kukoč.

Svoje priopćenje zaključuje posebno oštrom porukom. "Blagdanske lampice ne mogu rasvijetliti kriminal. To mogu samo javno dostupni računi i ugovori. Tražimo da Šuta položi račune za dosadašnje trošenje, a zatim objasni i zašto od Splićana traži još novca. Izvjesno je da nakon Šutine Fimi medije dobivamo Šutin harač", zaključuje Danijel Kukoč, predsjednik SDP-a Split.