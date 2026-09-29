Splitski SDP traži objavu ugovora i računa: „Građani imaju pravo znati gdje ide javni novac“

Splitski SDP oglasio se priopćenjem koje potpisuje Danijel Kukoč, predsjednik GO SDP Split.

Priopćenje prenosimo u cjelosti.

U Splitu se iz tjedna u tjedan otvaraju nova pitanja o tome kako funkcionira sustav javnog novca i iz tjedna u tjedan se otvaraju nove moguće afere.

Dosta je više priče o tome kako je sve sukladno zakonu, dok građani plaćaju račun.

U Vodovodu i kanalizaciji radnici su, prema javno objavljenim informacijama, odlazili na priključivanje objekata bez naloga. Govori se o najmanje tri takva slučaja, o uredno evidentiranim prekovremenim satima i o tvrdnjama da su investitori novac za radove davali radnicima na ruke. Poslovođa je smijenjen, četvorica radnika dobila su opomene pred otkaz, a prema objavljenim informacijama slučaj nije prijavljen ni policiji ni DORH-u.

To nije sitnica. To je pitanje funkcionira li javni sustav po pravilima ili po tome tko koga poznaje.

U drugoj komunalnoj tvrtci Čistoća policija je tražila dokumentaciju o nabavi biostabilizatora vrijednog stotine tisuća eura. Objavljeno je da su tehničke specifikacije za stroj pripremali zaposlenici tvrtke koja je na kraju dobila posao, dok su se pojavile i informacije o povezanosti bivšeg rukovoditelja Čistoće s tom tvrtkom. Protiv bivšeg direktora operative podnesena je kaznena prijava, a nadležne službe provjeravaju okolnosti nabave.

Kao da to nije dovoljno, policija je zatražila dokumentaciju o još jednoj nabavi, balirci vrijednoj oko 270.000 eura, za koju je javno objavljeno da godinama stoji zapakirana.

Ono što povezuje ove dvije gradske komunalne tvrtke je da obje pripremaju drastično povećanje cijena svojih usluga korisnicima odnosno građanima i privredi.

Građani imaju pravo postaviti jednostavno pitanje: Gdje ide javni novac i zašto su oni ti koji nerad i nered moraju plaćati?

Istodobno se u javnosti otvara pitanje izvjesnog Antonija Nikolića tobožnje sive eminencije gradonačenika Šute i njegovih veza s poslovima koji se plaćaju javnim novcem. Javno je zatraženo da se ispita tko dogovara poslove Grada, gradskih tvrtki i ustanova, tko bira izvođače i koliko ih građani plaćaju.

Postavlja se pitanje zašto splitska gradska vlast nagrađuje volontere s posebnim iskaznicama iz HDZ-ove kampanje, umjesto da se novac usmjeri npr. u povećanje plaća naših kulturnih djelatnika ili smanjenje, a ne povećanje cijena komunalnih usluga? Postavlja se i pitanje da li je moguće da je baš uvijek član HDZ-a dao najbolju i najjeftiniju ponudu po natječaju i kako je baš to moguće svaki put? Postavlja se i pitanje da li je za sve proveden natječaj i da li je taj natječaj proveden po propisima?

Međutim politika ima obvezu tražiti odgovore.

Stoga tražimo da se objave ugovori, računi, narudžbenice, kriteriji nabave, odluke odgovornih osoba i sve druge relevantne isprave. Neka se vidi tko je naručio, tko je odobrio, tko je platio i tko je novac primio.

Ako je sve čisto, dokumenti će to pokazati.

No, ukoliko pogledamo povezanost navedenih aktera sa strankom koja se godinama baš sasvim slučajno nalazi u ovakvim događanjima, možemo reći da možda sve ovo nije slučajnost. Ukoliko je povijest učiteljica života, a koliko je nama poznato, povijest se ponavlja.

Ako nije sve po pravilima, institucije jednostavno moraju utvrditi odgovornost.

Ono što više ne prihvaćamo jest kultura u kojoj se svaka nova sumnja pokušava svesti na politički obračun, a javnost se poziva da vjeruje na riječ.

Javni novac dolazi od nas radnika, poduzetnika, umirovljenika, studenata, nas građana.

To su novci od ljudi koji rade, plaćaju poreze, pune gradski i državni proračun i imaju pravo očekivati da za njihov novac vrijede ista pravila za svakoga.

Bez obzira na stranačku iskaznicu, prezime, prijateljstvo ili blizinu vlasti. Splitu treba odgovornost i institucije koje ne zatvaraju oči pred očitim.

Mi nećemo prestati istraživati, a vas građane pozivamo da nam anonimno prijavite sva saznanja o mutnim poslovima naših javnih ustanova, gradskih tvrtki od sklapanja ugovora do natječaja za zaposlenje. Znamo da strah vlada u našem gradu, a mi se ne bojimo. Biti ćemo glas promjene, glas građana Splita.