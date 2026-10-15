SPLITSKI SDP OŠTRO OSUDIO POVIKE TIJEKOM NAVIJAČKOG KORTEA: „Veličanje fašizma i antisemitizam nemaju mjesta na ulicama našeg grada!”

Splitski SDP reagirao je na događaje tijekom današnjeg navijačkog kortea uoči velikog europskog dvoboja Hajduka i Ajaxa na Poljudu.

U priopćenju su najoštrije osudili ponašanje dijela okupljenih, navodeći da su se ulicama Splita čuli antisemitski povici i veličanje fašizma.

„Najoštrije osuđujemo današnje skandiranje onih koji sebe nazivaju navijačima, antisemitske povike protiv Židova i veličanje fašizma na ulicama našeg grada”, poručili su iz splitskog SDP-a.

Traže reakciju Hajduka i gradonačelnika

Osim osude, splitski SDP zatražio je i javno očitovanje nadležnih institucija te vodstva grada i kluba.

„Očekujemo od HNK Hajduk i gradonačelnika da se ograde od ovakvog ponašanja, a od policije i sudstva hitnu reakciju”, navodi se u priopćenju.

Policija već provodi kriminalističko istraživanje

Podsjetimo, Policijska uprava splitsko-dalmatinska ranije je izvijestila kako tijekom dana, do trenutka objave njezina priopćenja, nisu zabilježeni događaji s elementima nasilnog ponašanja.

Međutim, policija je potvrdila da su tijekom kortea domaćih navijača zabilježeni povici s elementima kažnjivog sadržaja.

„U tijeku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih činjenica i identiteta počinitelja te njihova daljnjeg procesuiranja”, izvijestili su iz policije.

Dok policija nastavlja utvrđivati okolnosti događaja, splitski SDP traži jasnu osudu spornih povika i hitno postupanje nadležnih institucija.