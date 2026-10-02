Splitski SDP nakon burne sjednice: „Politička komunikacija dosegla je novo dno“

Splitski SDP oglasio se priopćenjem nakon jučerašnje tematske sjednice Gradskog vijeća, na kojoj se raspravljalo o problematici noćnih klubova u središtu Splita. Sjednica je završila burno nakon sukoba vijećnika Centra Bojana Ivoševića i predsjednika Gradskog vijeća Igora Stanišića, koji je Ivoševića udaljio sa sjednice, nakon čega je Vijeće ostalo bez kvoruma.

Iz splitskog SDP-a ocjenjuju kako su rasprava i način komunikacije pojedinih vijećnika, predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika dosegnuli, kako navode, „novo dno splitske političke scene“.

„Prisustvovali smo gomili međusobnog prepucavanja, optuživanja i spuštanju na razinu ulične pijane diskusije“, poručuju iz SDP-a.

Tvrde i da je jednom vijećniku bilo onemogućeno korištenje demokratskog i poslovničkog prava na raspravu. Prema izvještajima sa sjednice, Ivošević je više puta tražio povredu Poslovnika, dok mu Stanišić nije dao riječ smatrajući da taj institut zloupotrebljava.

Upozoravaju na stanje u centru Splita

Predsjednik splitskog SDP-a Danijel Kukoč u priopćenju naglašava da bi pitanje života u povijesnoj jezgri trebalo nadilaziti političke podjele.

SDP pritom tvrdi da je centar u posljednjih desetak godina izgubio oko 2000 stanovnika, odnosno više od 20 posto populacije, te upozorava na probleme koje tijekom turističke sezone stanovnicima stvaraju buka, narušavanje javnog reda i drugi oblici neprimjerenog ponašanja.

Stranka se, navode, zalaže za revitalizaciju stare gradske jezgre i demografske mjere kojima bi se stanovništvo zadržalo u centru.

Predlažu fond za kupnju stanova i poslovnih prostora

Jedan od njihovih prijedloga je osnivanje posebnog proračunskog fonda u koji bi se izdvajalo jedan posto ukupnog godišnjeg proračuna Grada Splita. Tim bi se novcem, prema prijedlogu SDP-a, kupovali stanovi i poslovni prostori u staroj gradskoj jezgri, a potom po povoljnijim uvjetima iznajmljivali mladim obiteljima s djecom i tradicionalnim obrtima.

Predlažu i oslobađanje malih obiteljskih trgovina i tradicionalnih obrta u jezgri od komunalnih davanja.

Protiv novih klubova i pub crawl tura

SDP traži i da se kroz Plan upravljanja destinacijom uvedu mjere kojima bi se onemogućilo otvaranje novih klubova u staroj gradskoj jezgri te ograničila prenamjena poslovnih prostora u objekte za smještaj gostiju.

Traže i reviziju minimalnih tehničkih uvjeta postojećih klubova, barova i drugih objekata te zabranu pub crawl tura.

Među njihovim prijedlozima su i smanjenje dopuštene razine buke u ugostiteljskim objektima, češće kontrole buke te pojačan nadzor javnog reda, mira i komunalnog reda od strane policije i komunalnih redara.

„SDP se prvenstveno zalaže za demokratsku diskusiju, kulturu dijaloga i razmjenjivanje različitih mišljenja u splitskom Gradskom vijeću“, zaključuje predsjednik splitskog SDP-a Danijel Kukoč.