Splitski SDP izabrao novo vodstvo: Na čelu stranke Daniel Kukoč

Splitski SDP dobio je novo vodstvo. Na Izbornoj konvenciji Gradske organizacije SDP-a Split, održanoj u srijedu, za novog predsjednika izabran je Daniel Kukoč, gradski vijećnik SDP-a u splitskom Gradskom vijeću.

Do izbora novog čelnika splitske organizacije došlo je nakon što je liječnik Sandro Glumac, koji je na čelu organizacije proveo kratko vrijeme, odstupio s predsjedničke funkcije.

Članovi splitskog SDP-a na Izbornoj konvenciji izabrali su i novo potpredsjedničko vodstvo. Za prvog potpredsjednika izabran je Joško Markić, dok je drugi potpredsjednik Goran Šarotić.

Izborom Kukoča i njegovih zamjenika splitski SDP tako ulazi u novo razdoblje nakon promjene na čelu gradske organizacije.