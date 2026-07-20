Splitski SDP i dalje je bez čelnika. Evo kada bi mogao biti izabran novi predsjednik, a poznato je i tko je glavni kandidat

Nakon ostavke splitskog liječnika Sandra Glumca, koji se nakon kratkog mandata povukao s mjesta predsjednika splitskog SDP-a, u ponedjeljak je održana sjednica Predsjedništva gradske organizacije stranke.

Sastanak je održan u novim stranačkim prostorijama na Plokitama, ali, kako doznajemo iz Predsjedništva, još nije donesena konačna odluka o tome tko će dugoročno voditi splitske socijaldemokrate.

Bartulović Barač kao privremeno rješenje

Prema informacijama kojima raspolažemo, stranku bi tijekom prijelaznog razdoblja mogla voditi Slavica Bartulović Barač, dok ime novog predsjednika ili predsjednice još nije poznato. O konačnom rješenju trebalo bi se odlučivati tijekom idućih tjedana, a novi čelnik splitskog SDP-a mogao bi biti izabran tijekom kolovoza ili početkom rujna.

Već se neko vrijeme kao jedan od mogućih kandidata za čelo splitske organizacije spominje Danijel Kukoč. On je trenutačno jedini SDP-ov vijećnik u splitskom Gradskom vijeću te jedan od medijski najistaknutijih splitskih socijaldemokrata. Ipak, na današnjoj sjednici ništa nije konačno odlučeno, pa je zasad neizvjesno hoće li se Kukoč doista kandidirati i hoće li imati potrebnu potporu unutar stranke.

Približavaju se kotarski izbori

Splitski SDP odluku o novom vodstvu mora donijeti uoči predstojećih izbora za gradske kotareve i mjesne odbore. Osim izbora predsjednika, stranka će morati odlučiti i hoće li na izbore izići samostalno ili u koaliciji s drugim političkim opcijama.

O mogućim koalicijskim partnerima, kao ni o kandidatu koji će dugoročno preuzeti vođenje splitskog SDP-a, za sada još nema konačnog dogovora. O tim bi se pitanjima trebalo odlučivati u narednim tjednima.