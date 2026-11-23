Većina stvari koje danas kupujemo ima rok trajanja. Mobitel uspori nakon tri godine, pametni sat zastari čim mu oslabi baterija, a pokloni kupljeni u žurbi rijetko se pamte već iduće zime.

Mehanički sat jedna je od rijetkih svakodnevnih stvari koje idu u suprotnom smjeru. Što ga dulje nosite, to više postaje vaš: skuplja sitne tragove godina, putovanja i trenutaka koje želite pamtiti, sve dok jednog dana ne prijeđe u nove ruke.

Upravo iz te ideje nastao je Knez, nova kolekcija splitskog brenda Perun. Iako ga domaća publika tek upoznaje, Perunove satove danas nose kupci diljem Europe, a najviše u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon prve kolekcije Veles, koja je privukla pohvale međunarodne urarske kritike, Perun je predstavio Knez: elegantniji mehanički sat na kožnom remenu, s glagoljicom na brojčaniku.

„Svaki Knez ima nasljednika“

Kolekcija nosi ime po tituli prvih hrvatskih vladara, ali u Perunu tu riječ ne čitaju kao lekciju iz povijesti, nego kao stav. Knez je onaj koji čuva naslijeđe i predaje ga dalje. Uz redovito održavanje, dobar mehanički sat nosi se desetljećima i postaje predmet uz koji se vežu osobne priče.

Takav sat kupuje se kada želite obilježiti nešto što ostaje: vlastitu prekretnicu na koju ste ponosni, rođenje djeteta, diplomu, godišnjicu ili jednostavno odluku da jednom kupite stvar koju nećete zamijeniti za par sezona. Od prosinca tu priču možete doslovno ugravirati u sat. Umjesto standardne prozirne safirne poleđine, moći će se odabrati čelična poleđina s imenom, datumom, posvetom ili čak složenijim motivom prema slici koju sami pošaljete.

Splitski dizajn, europsko urarstvo bez prečaca

Ideja hrvatskog brenda mehaničkih satova mnogima na prvu zvuči neočekivano, i u Perunu to ne skrivaju.

„Hrvati su na početku bili skeptični, što potpuno razumijemo. Domaći brend satova ipak nije nešto s čime se susrećete svaki dan. Zato nam je posebno drago vidjeti da se to mijenja i da nas sve više prepoznaju i domaći kupci”, kaže Jelena Kalajžić, suosnivačica Peruna.

Skepsa obično nestane kada se pogleda kako sat nastaje. Knez je sat vlastitog dizajna koji se mjesecima razvija u Splitu, kroz tehničke crteže, prototipove i doradu najsitnijih detalja. U izradi sudjeluju provjereni europski partneri: u kućištu od njemačkog čelika kuca švicarski automatski mehanizam Sellita, sat se sastavlja u Njemačkoj, zaštićen je safirnim staklom sprijeda i straga, a remeni od toskanske kože ručno se izrađuju u Italiji.

„Cilj nam je s vremenom što više proizvodnje dovesti u Hrvatsku”, dodaje Kalajžić.

Pet karaktera za različite ruke

Knez dolazi u pet izvedbi: Vir, Gaj, Zora, Mraz i Ponor. Svaka ima svoj ton i raspoloženje, a sve dijele klasično kućište promjera 38 milimetara koje jednako prirodno stoji uz odijelo i uz svakodnevnu košulju. Glagoljica na brojčaniku pritom ne viče, nego djeluje kao nenametljiv potpis koji primijetite kad pogledate izbliza.

Ako tražite poklon sebi ili nekome bliskom koji će imati težinu i za dvadeset godina, Knez je sat s kojim ta priča može početi. Sve izvedbe kolekcije možete pogledati na perun.watch.