Splitski ronioci ponovno među najboljima: Grgurinović i Čelar donijeli medalje koje vraćaju Split na kartu hrvatskog ronjenja na dah

Split ponovno ima razloga biti ponosan na svoje ronioce na dah. Dvojica članova splitskih klubova vratila su se s velikih natjecanja s medaljama oko vrata – jedan iz bazena, drugi iz morskih dubina –potvrdivši da se ronjenje na dah u gradu pod Marjanom vraća na velika vrata.

Član Ronilačkog kluba PIK Mornar Eduard Grgurinović na svom je trećem nastupu na Svjetskom prvenstvu u bazenskom ronjenju na dah ostvario svoj najveći uspjeh. Nakon nekoliko četvrtih mjesta u kategoriji Masters M1, ove je godine konačno stigao do toliko željenog postolja.

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Pedesetosmogodišnji Splićanin napravio je iskorak osvojivši zlatnu medalju u disciplini 8x50 metara te srebrnu medalju u disciplini 4x50 metara. Sjajan nastup zaokružio je i osobnim rekordom od 178,5 metara u disciplini DYN (dinamička apnea s perajama). Za Grgurinovića, koji je ujedno i trener ronjenja na dah u RK PIK Mornaru, ovo je potvrda dugogodišnjeg predanog rada i dokaz da se upornost na kraju uvijek nagradi.

Dok je Grgurinović briljirao u bazenu, Toma Čelar, član Ronilačkog kluba Split i hrvatski reprezentativac, još jednom je uspješnim nastupom pokazao kvalitetu na međunarodnom natjecanju Adriatic Depth Trophy, koje je ove godine ujedno bilo državno prvenstvo Hrvatske, Slovenije, Mađarske i Srbije u dubinskom ronjenju. U jakoj međunarodnoj konkurenciji s pet uspješnih zarona (od kojih tri preko 60m) osvojio je brončanu medalju u ukupnom poretku s ukupno 238 bodova, potvrdivši kontinuitet odličnih rezultata u sportu koji zahtijeva vrhunsku fizičku i mentalnu pripremljenost.

Čelar je posljednjih godina postao prepoznatljivo ime u hrvatskom ronjenju na dah. Njegovi rezultati dolaze kao nastavak kontinuiranog napretka kojim je Split ponovno dobio sportaša sposobnog ravnopravno konkurirati najboljim dubinskim roniocima u regiji.

Rezultati Grgurinovića i Čelara nisu samo osobni uspjesi dvojice sportaša, već predstavljaju važan korak u pozicioniranju Splita na ronilačku kartu Hrvatske. Uz sve bolje natjecateljske rezultate, posljednjih godina intenzivno se radi i na razvoju ovog sporta u Splitu kroz organizaciju natjecanja, edukaciju novih članova i stvaranje uvjeta za razvoj mladih ronilaca.

Prijateljski klubovi RK Split i RK PIK Mornar tijekom cijele godine organiziraju treninge na bazenima Poljud te pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže i iskušaju se u ronjenju na dah, sportu koji spaja tehniku, izdržljivost i iznimnu mentalnu snagu te upoznaju jedan od najzahtjevnijih, ali i najljepših sportova – ronjenje na dah.