Splitski psihijatar o tragediji: "Najskuplje je učenje iz iskustva, ali ovo iskustvo ne smije proći ispod radara"

Nakon tragične smrti pacijenta u zagrebačkoj psihijatrijskoj bolnici Jankomir, ponovno su otvorena pitanja primjene fizičke sile u psihijatrijskim ustanovama, odgovornosti medicinskog osoblja i sigurnosti pacijenata.

O tim je temama s uglednim neuropsihijatrom Ivanom Urlićem, dugogodišnjim voditeljem odjela za liječenje akutnih psihotičnih poremećaja KBC-a Split razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan.

Na pitanje koliko je fizička prisila česta u svakodnevnom radu psihijatrijskih ustanova, dr. Urlić je objasnio da se takvim mjerama ne pribjegava često te da se pacijentima ponajprije nastoji pomoći razgovorom i uspostavljanjem povjerenja.

"Morate biti spremni. Najčešće uspijemo ipak nagovoriti pacijente da smo na njihovoj strani, da smo njihovi prijatelji, zaštitnici, da im želimo pomoći i da je dobro da ostanu.

Nekada onda treba i, naravno, suradnja cijele obitelji, što je uvijek pozitivan znak, i onda nekako uspijemo. A u krajnjem slučaju, često puta dođe pacijent zapravo na poziv obitelji ili na poziv nekog drugog zbog toga što vide da je osoba uznemirena, da je van sebe, da se ne kontrolira", objasnio je dr. Ivan Urlić, piše Dnevnik.hr.

Kaštelan je potom otvorio pitanje odgovornosti za zdravstveno stanje pacijenta tijekom primjene fizičke prisile, posebno kada je riječ o prisutnosti liječnika u prostoriji.

"Pa treba biti. Treba biti i liječnik je zapravo odgovoran jer je glava cijeloga tima", odgovorio je Urlić.

Reporter ga je upitao i jesu li liječnici i medicinski tehničari dovoljno osposobljeni za intervencije u kojima je potrebno fizički obuzdati pacijenta.

"Pa čujte, kako tko. Jer u školama prođemo sve to što bi trebalo napraviti, razumijemo onda protokole, razumijemo načine i tako dalje koji su propisani, u krajnjoj liniji, europskim propisima, ali, znate, iskustvo je nezamjenjivo."

U razgovoru je spomenuto i da bi bolnica u Jankomiru tek nakon tragičnog događaja trebala dobiti interventni tim.

"Pa sad, interventni tim zapravo smo svi mi koji smo u službi, pogotovo kad su praznici, subota, nedjelja ili noćne službe i tako. Ali interventni tim zapravo znači, za moj pojam, najprije da se ljudi educiraju i da razmijene vlastita iskustva. Dakle, da stariji, koji imaju utakmice u nogama, to prenesu na mlađe", kaže splitski neuropsihijatar.

Jedno od pitanja odnosilo se i na moguće zataškavanje okolnosti smrti pacijenta te postupanje zaposlenika bolnice nakon tragedije.

"Pa ja mislim da to treba detaljno ispitati jer se pokazalo zapravo da rukovodstvo bolnice nije niti bilo upoznato s dramatičnim okolnostima koje su prethodile takvom jednom tragičnom kraju. I odmah su postupili isti čas kako treba, pogotovo ravnateljica koja je jedna vrlo ozbiljna i vrlo, kako bih rekao, vrstan psihijatar.

Tako da ja ne sumnjam da će se sve dovesti u red. A nažalost, ono što je nepopravljivo, ovaj čas je nepopravljivo. Najskuplje je učenje iz iskustva, ali ovo iskustvo ne smije proći ispod radara."

Na kraju razgovora Kaštelan je upitao imaju li hrvatske bolnice dovoljno educiranog kadra za postupanje u zahtjevnim i kriznim situacijama.

Urlić je upozorio na odlazak medicinskih djelatnika u inozemstvo, teške uvjete rada i kronični nedostatak zaposlenika.

"Pa čujte, teško je to sada reći jer su mnogi otišli u inozemstvo. Uvjeti rada kod nas su teški. Sve su te službe podkapacitirane, tako da zapravo oni koji su u službi zapravo su kao u jednom rudniku, danonoćno iscrpljeni, umorni i možda onda i ne reagiraju s dovoljno strpljenja i upornošću što bi mogli da nije tako težak taj teret takvog jednog rada.

Meni je to žao reći, ali to je činjenica da sve naše bolnice zapravo zatvaraju pojedine odjele zbog nedostatka osoblja, nedostatka liječnika.

A to znači da ćete onda uvesti u posao mlade ljude, a mladi ljudi nemaju ta iskustva pa onda se prisjećaju što su učili, što su vidjeli tijekom svog učenja, ali to nije dovoljno. Morate imati osobu koja će vam biti kao neki roditelj vaše profesionalnosti", zaključio je ugledni neuropsihijatar dr. Ivan Urlić, prenosi Dnevnik.hr.