Splitski prometni redari nemaju milosti ni na svetu nedjelju, čak ni kad su izbori

Nedjelja je. Jako spora nedjelja. Početak godine, sivo jutro – baš kako i priliči siječnju...

Ali danas se ipak nešto događa: drugi je krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj! I glavni lik naše priče ima obavezu – odvesti staru, teško pokretnu majku i njezinu vršnjakinju na biračko mjesto.

Ozbiljno ta generacija pristupa svom glasačkom pravu, ali uz određene poteškoće – jer FESB, gdje se nalazi glasačka kutija, nije baš najprikladnija lokacija za osobe sa smanjenom pokretljivošću.

Kako bilo, na nekih dvadesetak minuta (ajde, možda i pola sata – nisu najbrže dvije žene i njihov „vodič“) osobni automobil te je nedjelje ostavljen na mjestu gdje je parkiranje jasno zabranjeno prometnim znakom.

I tu dolazimo do poante ove, možda i pretjerano romansirane, pričice: unatoč često ponavljanoj tvrdnji da je Sveučilište dio Grada Splita, parking Sveučilišta zjapio je prazan i pod rampom – čak i na dan izbora za predsjednika države. K vragu, pa nedjelja je ujutro, i to u siječnju! A to mjesto, iako formalno u prekršaju, doista nije ni ugrožavalo ni ometalo promet – kojeg u to vrijeme (nedjelja u 10:25) realno i nema.

No, prometni redari su doista revni. I u redu – pravila se moraju poštivati. Ne bi smjelo biti iznimki, pa ni kad je neki stranački skup, i kad se delegatima tolerira parkiranje jedan povrh drugoga. Ili kad je, recimo, derbi na Poljudu.

Uglavnom, shvatili ste. Tih 30 eura (nije to danas ni neka cifra, ali svejedno malo nervira način na koji se to odradi) kapnut će u gradsku blagajnu. Pa tako par stotina, tisuća puta – dok se vozači ne nauče „redu“.

Zanimljivo je, a sigurno ste i vi to primijetili, kako posljednjih dana – pred lokalne izbore – gotovo da i nema prometnih redara koji lijepe kazne po vjetrobranskim staklima zbog nepropisnog parkiranja po gradskim kvartovima. Nema baš ni komunalaca...