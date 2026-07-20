Splitski prometni redar parkirao na strogo zabranjenom mjestu pa gumama zaprljao bijele ploče na Zapadnoj obali

Iako bi upravo prometni redari trebali biti primjer drugima kada je riječ o pravilnom i savjesnom parkiranju, na splitskoj Zapadnoj obali jučer se dogodio prizor koji im zasigurno ne ide u prilog.

Naime, službeno vozilo prometnog redarstva parkirano je na bijelim kamenim pločama u blizini hotela Ambasador, na mjestu na kojem je parkiranje strogo zabranjeno.

Tragovi guma ostali na bijelim pločama

Kako doznajemo, prometni redar vozilom je prešao preko površine namijenjene pješacima, a nakon njegova odlaska na bijelim pločama ostali su vidljivi tragovi guma i nečistoće.

Takav potez posebno je privukao pozornost jer prometni redari svakodnevno nadziru nepropisno zaustavljanje i parkiranje drugih vozača te izriču kazne onima koji se ne pridržavaju prometnih pravila.

Splićani pomno prate svaki njihov potez

Prometni redari često su na meti kritika građana, a brojni Splićani pomno prate svaki njihov potez. Upravo zato ovakvi prizori dodatno narušavaju povjerenje javnosti u službu koja bi svojim ponašanjem trebala davati primjer ostalim sudionicima u prometu.

Ipak, valja naglasiti kako većina splitskih prometnih redara svoj posao obavlja savjesno, odgovorno i profesionalno. Ovaj slučaj vjerojatno predstavlja rijedak primjer neodgovornog ponašanja, no svakako nije na čast djelatniku ni službi koju predstavlja.

Zatražili smo očitovanje prometnog redarstva

Prometnom redarstvu Grada Splita poslali smo upit te zatražili komentar ovog događaja i informaciju hoće li protiv djelatnika biti poduzete odgovarajuće mjere.