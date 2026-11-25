Održavanje gradskog voznog parka predstavlja jednu od važnih financijskih stavki splitskog javnog prijevoznika, što potvrđuje i novi postupak javne nabave koji je pokrenuo Promet d.o.o. Split. Tvrtka traži dobavljača originalnih rezervnih dijelova za autobuse marke Mercedes, a procijenjena vrijednost druge grupe ove nabave iznosi 600.000 eura bez PDV-a, odnosno 750.000 eura s PDV-om.

Natječaj je objavljen 28. listopada, a zainteresirani dobavljači ponude mogu dostaviti do 2. prosinca u 11.30 sati. Predviđeno trajanje ugovora je 12 mjeseci, tijekom kojih će Promet nabavljati rezervne dijelove potrebne za održavanje Mercedesovih autobusa obuhvaćenih ovim postupkom.

Cijena nosi 90 posto bodova

Prema objavljenim uvjetima nabave, cijena će biti najvažniji kriterij pri odabiru dobavljača i nosit će 90 posto ukupnih bodova. Preostalih deset posto ovisit će o ponuđenom jamstvenom roku. Takav kriterij omogućuje naručitelju da uz financijsku vrijednost ponude uzme u obzir i uvjete jamstva za isporučene dijelove.

Važno je naglasiti da se iznos od 600.000 eura odnosi na jednu grupu nabave, označenu kao ostali originalni rezervni dijelovi za Mercedesove autobuse, a ne na ukupne godišnje troškove održavanja svih Prometovih vozila.

Novi autobusi samo su dio troškova javnog prijevoza

Dok nabava novih autobusa redovito privlači pozornost javnosti, njihovo svakodnevno održavanje predstavlja jednako važan segment funkcioniranja gradskog prijevoza. Vozila koja svakodnevno prometuju na gradskim i prigradskim linijama izložena su velikom broju zaustavljanja i ponovnih pokretanja, dugotrajnim radnim ciklusima te povećanom prometnom opterećenju tijekom turističke sezone.

Redovita dostupnost rezervnih dijelova važna je za skraćivanje vremena tijekom kojeg se vozila nalaze izvan prometa zbog servisa i kvarova. Pouzdanost voznog parka pritom izravno utječe na mogućnost održavanja planiranih polazaka, osobito na najopterećenijim gradskim i prigradskim linijama.

Koliki su stvarni troškovi održavanja?

Konačna vrijednost nabave bit će poznata nakon otvaranja i ocjenjivanja ponuda, a procijenjeni iznos ne znači nužno da će cjelokupan novac biti potrošen. Za detaljniji uvid u troškove održavanja splitskih autobusa potrebno je obuhvatiti i rezervne dijelove za druge skupine vozila, servisne usluge, potrošni materijal te ostale povezane nabave.

Posebno su važni podaci o prosječnoj starosti voznog parka, godišnjoj kilometraži autobusa i broju vozila koja svakodnevno moraju biti izvan prometa zbog održavanja. Tek bi takvi podaci omogućili cjelovitu procjenu troškova i učinkovitosti održavanja splitskog javnog prijevoza.