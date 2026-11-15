Splitski Pit Bull briljirao na Europskom prvenstvu! Dva zlata, pet medalja i dvije vize za Europske igre: Hrvatski borci oduševili Europu!

Na Europskom seniorskom prvenstvu u kickboxingu, koje je okupilo čak 1023 natjecatelja iz 41 države, hrvatska reprezentacija zauzela je šesto mjesto u ukupnom poretku. Posebno su se istaknuli borci splitskog Pit Bull Gyma, koji su još jednom potvrdili svoju kvalitetu na međunarodnoj sceni.

Kako su objavili iz Pit Bull Gyma, europskim prvakinjama postale su Lucija Bilobrk i Ana Stojanović, srebrnu medalju osvojio je Toni Ćatipović, dok su brončana odličja pripala Anai Ražnjević i Željku Milkoviću. Dodatni razlog za slavlje donijeli su Antonija Zec i Šimun Poje, koji su plasmanom u četvrtfinale, prema objavi kluba, osigurali nastup na Europskim igrama.

Lucija Bilobrk osvojila nevjerojatno sedmo europsko zlato!

Posebno impresivan nastup ostvarila je Lucija Bilobrk, koja je u finalnoj borbi nadjačala poljsku prvakinju i aktualnu osvajačicu Svjetskog kupa Kingu Wisniewsku. Splitska borkinja dominirala je tijekom susreta i još jednom pokazala zašto se godinama nalazi u samom vrhu svjetskog kickboxinga. Ovim trijumfom Lucija Bilobrk stigla je do svojeg sedmog zlata na europskim prvenstvima, čime je dodatno obogatila već impresivnu kolekciju međunarodnih odličja.

Sjajan završetak prvenstva priredila je i Ana Stojanović, koja je nastupila u posljednjoj finalnoj borbi natjecanja. Protivnica joj je bila Poljakinja Daria Wozniak, koja je prethodno u polufinalu svladala iskusnu Valentinu Keri.

Ipak, u finalu nije uspjela pronaći odgovor na Aninu odličnu izvedbu. Hrvatska reprezentativka kontrolirala je borbu tijekom sve tri runde te uvjerljivim nastupom stigla do svojeg trećeg naslova europske prvakinje.

Toni Ćatipović nakon velike borbe osvojio srebro

Do još jednog velikog međunarodnog uspjeha stigao je Toni Ćatipović, koji se u finalu suočio s ukrajinskim prvakom i aktualnim osvajačem Svjetskog kupa Oleksandrom Ksenzovim. Ćatipović, aktualni europski i svjetski viceprvak, pružio je kvalitetnu borbu, no njegov protivnik uspio je steći bodovnu prednost koju hrvatski borac do kraja susreta nije uspio nadoknaditi. Unatoč porazu u finalu, Ćatipović je osvojio vrijedno srebrno odličje i nastavio niz uspješnih nastupa na najvećim međunarodnim natjecanjima.

Uz tri odličja iz finalnih borbi, uspjeh splitskog kluba dodatno su upotpunili Anai Ražnjević i Željko Milković, osvajači brončanih medalja. Iz Pit Bull Gyma posebno su istaknuli i uspjeh Antonije Zec i Šimuna Poje, koji su četvrtfinalnim plasmanima izborili dvije vrijedne vize za Europske igre. Hrvatska reprezentacija prvenstvo je završila na visokom šestom mjestu među 41 državom sudionicom, a splitski klub još jednom je dao značajan doprinos ukupnom rezultatu. Iz Pit Bull Gyma uputili su čestitke svim natjecateljima, trenerima i članovima hrvatske reprezentacije, naglasivši ponos zbog ostvarenih rezultata i borbenosti koju su njihovi sportaši pokazali u ringu.

Pet europskih medalja i dva izborena plasmana na Europske igre još su jedna potvrda uspješnog rada splitskog kluba i njegovih boraca.