Splitski osnovci oduševili kreativnošću: Izradili robote, mini grad, barke i 3D modele

U Zajednici tehničke kulture grada Splita od 29. lipnja do 22. srpnja održane su ljetne radionice tehničkih aktivnosti koje su okupile brojne učenike osnovnih škola željne novih znanja, kreativnog rada i druženja.

Polaznici su kroz praktične zadatke razvijali tehničke vještine, logičko razmišljanje i kreativnost, koristeći suvremenu opremu i različite tehnologije. Učili su kroz igru, suradnju, ali i samostalno rješavanje izazova.

Od šperploče izrađivali barke, mozgalice i društvene igre

Na radionici modelarstva učenici su se upoznali s osnovama rada s alatima i strojevima za obradu drva. Uvježbavali su piljenje, brušenje, lijepljenje i precizno sastavljanje različitih elemenata. Od šperploče su izrađivali društvene igre, mozgalice, kasice, barke i druge uporabne i zabavne predmete. Osim tehničkih znanja, razvijali su spretnost, strpljenje i osjećaj za detalje.

Programirali robote i izradili mini grad

Veliko zanimanje izazvala je radionica robotike na kojoj su polaznici sastavljali i programirali robote koristeći LEGO Education SPIKE Prime setove. Kroz praktičan rad upoznali su osnove programiranja te upravljanja motorima i senzorima, a zatim su osmišljavali vlastita rješenja za postavljene zadatke. Jedan od posebno zanimljivih projekata bila je izrada mini grada uz pomoć fischertechnik robota, čime su učenici povezali robotiku, tehnologiju i kreativno oblikovanje prostora.

Maštoviti radovi izrađeni 3D olovkama

Na kreativnim radionicama 3D olovaka nastali su brojni trodimenzionalni radovi. Učenici su izrađivali barke, morske motive, životinje, likove iz crtića, ogrlice te druge predmete inspirirane prirodom i ljetom. Radom s 3D olovkama usvajali su osnove 3D modeliranja, razvijali finu motoriku, prostornu percepciju i mogućnost kreativnog izražavanja.

Diplome za uspješno sudjelovanje

Po završetku ljetnih radionica diplome svim polaznicima uručili su tajnik Zajednice tehničke kulture grada Splita Tomislav Nikolić i stručna suradnica Valentina Čokić. Diplome će učenicima ostati kao uspomena na ljeto provedeno u učenju, stvaranju, druženju i razvijanju novih tehničkih vještina.