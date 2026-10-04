Splitski onkolog o borbi protiv raka dojke: "Najvažnije je ne bojati se! Strah nas je prečesto dovodio do kasne dijagnoze"

Na samom događaju Race for the Cure u Splitu razgovarali smo sa splitskim onkologom Eduardom Vrdoljakom, koji je posebno naglasio važnost ranog otkrivanja raka dojke, ali i rušenja straha koji ljude često odvraća od pregleda.

„Najvažnije je ne bojati se“

Na pitanje koliko je važna prevencija i rano otkrivanje bolesti, Vrdoljak je poručio da je prvi korak upravo – ne bojati se.

– Mislim da je najvažnija stvar ne bojati se. Strah nas je često dovodio u situaciju da bolest dijagnosticiramo kasno. Ako bolest negirate, nećete je rano prepoznati – rekao je Vrdoljak.

Upravo zato, dodaje, ovakvi događaji imaju daleko veće značenje od same utrke.

– Ovi ljudi danas poručuju: „Mi se ne bojimo“. Preduvjet prevencije i dobrog liječenja jest prihvatiti istinu i ne bojati se bolesti. Mi razbijamo strahove, dogme i predrasude. Ovo je znak da se doista ne bojimo i da možemo imati najbolje moguće rezultate u dijagnostici, prevenciji i liječenju raka dojke – istaknuo je.

Atmosferu na splitskoj Rivi opisao je kratko i vrlo slikovito:

– Ovo je ludilo.

„Petogodišnje preživljenje u Splitu je gotovo 93 do 94 posto“

Govoreći o rezultatima liječenja raka dojke u Splitu, Vrdoljak je iznio podatak koji, kako kaže, daje mnogo razloga za optimizam.

– Naše petogodišnje preživljenje u Splitu je gotovo 93 do 94 posto. To je sjajan rezultat – rekao je.

Posebno je istaknuo simboliku roze boje koja je danas preplavila splitsku Rivu.

– Sve ove roze majice govore da se žene više ne boje i da su izašle u javnost sa svojom dijagnozom. One su dokaz naših liječenja i izlječenja raka dojke – poručio je.

Cilj je prikupiti 1,5 milijuna eura za magnetsku rezonancu

Veliki dio ovogodišnje humanitarne akcije usmjeren je i na konkretan cilj – nabavu uređaja za magnetsku rezonancu.

Vrdoljak kaže da je riječ o ambicioznom planu koji pokazuje koliko je cijela inicijativa narasla tijekom godina.

– Zamislite kakva je to ideja: prikupiti milijun i pol eura i kupiti magnetsku rezonancu. Na početku smo skupljali pet ili deset tisuća eura. Onda smo shvatili da je samo nebo granica i odlučili smo ići na milijun i pol – kazao je.

Ne skriva ni još veće ambicije za budućnost.

– Možda sljedeći put odlučimo prikupiti deset milijuna i napraviti novu instituciju. Zašto ne? Zato što smo zajedno – rekao je Vrdoljak.

Najavio je i novu humanitarnu akciju koja bi se trebala održati za otprilike mjesec i pol dana, a od koje također očekuje velik odaziv.

– Vjerujem da ćemo tada prikupiti gotovo 200 tisuća eura. Kad smo zajedno, samo nebo je granica – zaključio je.