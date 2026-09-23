Splitski muzej želi biti dostupan baš svima: Kreće projekt vrijedan 146 tisuća eura

Kako kulturnu baštinu učiniti dostupnom svima, bez obzira na dob ili invaliditet? Upravo je to cilj EU projekta „Dodir prošlosti: inkluzija u muzeju“, predstavljenog u srijedu u Arheološkom muzeju u Splitu. Projekt donosi sadržaje prilagođene djeci, mladima, osobama s invaliditetom i starijima od 55 godina, s ciljem njihova većeg uključivanja u kulturni život i približavanja muzejske baštine različitim skupinama posjetitelja.

"Odlučili smo se na ovaj projekt jer smo prije njega, u sklopu izložbe „Meduzin pogled“, imali izvrsnu suradnju s Udrugom slijepih i slabovidnih osoba Splitsko-dalmatinske županije. Tada smo zapravo shvatili koliko im je naš sadržaj nedostupan.

U suradnji s njima napravili smo izložbu i katalog koje smo u potpunosti prilagodili slijepim i slabovidnim osobama, kao i drugim osobama koje na neki način ne mogu sudjelovati u našoj prezentaciji baštine.

Kroz nastavak te suradnje došli smo i do ovog natječaja. Voditelj projekta, naš muzejski pedagog Luka Donadini, inače surađuje sa svim ranjivim skupinama i sa dobnim skupinama od vrtićkog uzrasta do umirovljenika, na sličnim projektima. Tako da nam je ovaj projekt došao u idealnom trenutku.

U suradnji s udrugama koje će se danas i same predstaviti – Udrugom gluhih i nagluhih osoba Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, Udrugom Jedna mladost, Udrugom Pokret Zagore te Udrugom slijepih i slabovidnih osoba Splitsko-dalmatinske županije – osmislili smo ovaj projekt.

Prijavili smo se na natječaj Ministarstva kulture i dobili oko 146 tisuća eura. Projekt traje 24 mjeseca. Kroz njega ćemo realizirati različite programe koje ćemo poslije implementirati u naše nove stalne postave koje pripremamo u muzeju u Splitu i u Saloni.

Projekt nam je zato došao u idealno vrijeme. Kroz edukaciju naših djelatnika i suradnju sa svim ovim udrugama napravit ćemo važan iskorak prema inkluzivnijem muzeju", kazao nam je ovom prigodom ravnatelj muzeja dr. sc. Ante Jurčević.

Djelomična prilagodba

Otkrio nam je i kada bi muzej mogao postati potpuno inkluzivan za osobe s invalididtetom.

"Trenutačno je muzej prilagođen samo djelomično i to se odnosi na pojedine izložbe. Upravo smo se prijavili na natječaj za energetsku obnovu, nakon toga slijedi obnova zgrade Lapidarija, a potom i novi stalni postav u muzeju. Za otprilike dvije godine trebalo bi biti gotovo idejno rješenje stalnog postava koji će biti u potpunosti prilagođen svima.

Isto tako, gotov je prvi stalni postav u Tusculumu u Saloni i na Manastirinama. Lokalitet Manastirine ćemo, vjerujem, već sljedeće godine u potpunosti prilagoditi, sa svim potrebnim sadržajima za slijepe i slabovidne osobe i sve one kojima je taj sadržaj do sada bio nedostupan", kaže nam.

Komentirao je o podatak da je u Hrvatskoj samo 25 posto galerijskih i muzejskih prostora prilagođeno osobama s invaliditetom.

"To nije samo problem muzejsko-galerijskih prostora. Mi smo, primjerice, kroz sanaciju zgrade nastojali u potpunosti prilagoditi sve etaže muzeja. Međutim, ova zgrada je zaštićeni spomenik kulture i zbog toga se ne može u potpunosti prilagoditi slijepim i slabovidnim te slabije pokretnim osobama.

Dakle, postoje opravdani razlozi zašto to do sada nije napravljeno, ali moramo napraviti taj iskorak. Znam da smo svi puni različitih obveza, ali najvažnije je da se svi ti sadržaji, u svim ustanovama, gradovima i drugim sredinama, prilagode slijepim i slabovidnim osobama.

To, međutim, nije samo problem javnih ustanova u kulturi. Kada pogledate naše prometnice i nogostupe, vidite koliko je čak i osobama koje se mogu kretati bez većih problema otežano kretanje kroz stari dio grada, Dioklecijanovu palaču i gradske ulice jer su nogostupi zauzeti parkiranim vozilima.

Problem je, dakle, puno veći nego što mislimo. Treba ga osvijestiti i pokušati rješavati – korak po korak", zaključio je ravnatelj.

Važno da muzeji budu otvoreni svima

Ovom prigodom u Split je stigla i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.

"Veseli me da smo danas ovdje u Arheološkom muzeju u Splitu kako bismo najavili jedan od više od 30 projekata koje financiramo iz Europskog socijalnog fonda, a koji potiču i promiču inkluziju u kulturnim ustanovama.

To je nadogradnja našeg nacionalnog projekta koji smo pokrenuli prije nekoliko godina, kojim smo potaknuli naše ustanove i sve koji se bave kulturom i umjetnošću na prilagodbu sadržaja osobama s invaliditetom. To financiramo kroz poseban natječaj Ministarstva kulture i medija.

Ovdje, kroz Europski socijalni fond, možemo uključiti puno veći broj institucija, ali i puno veći broj udruga. Veseli me jer Arheološki muzej u Splitu jako dobro i puno radi upravo na razvoju nove publike, ali i na otvaranju i prilagodbi muzeja različitim društvenim skupinama.

Muzeji su mjesta učenja, mjesta prenošenja znanja i vrijednosti, mjesta na kojima učimo o našem identitetu i našoj baštini. Zato je važno da budu otvoreni i dostupni svima.

Posebno pohvaljujem ravnatelja i kolegu Luku Donadinija, muzejskog pedagoga koji će voditi i ovaj projekt", kazala je Obuljen Koržinek.

Ivan Tokić, predsjednik Županijske udruge slijepih Split sretan je zbog inkluzije u muzeju.

"Prilagodba bilo kakvih sadržaja pa i kulturnih slijepim osobama i osobama s invaliditetom znači jako puno jer je to jedini pravi smjer ka pravoj inkluziji, da možemo sudjelovati u bilo kojem aspektu života, bilo da je sportski, kulturni ili društveni. Jako smo zahvalni ovom muzeju, ali i svim ostalim muzejima koji će s nama surađivati", kazao nam je ovom prigodom.

Mogu ići u posjet muzejima, ali obavezno moram povesti prevoditelja zato što programi nisu prilagođeni. Kad bi bili prilagođeni, npr. kad bi bio nekakav QR kod sa uputom objašnjenja samog spomenika, mogao bih sam. Bilo bi dobro da bude što više inkluzivno i važno je da nam je snimljen prevoditelj pa da imamo vizualnu informaciju i da nam sve bude što jasnije. Da sam gledam spomenik mi ne znači puno jer jako malo informacija mogu dobiti", kazao nam je Ivan Pervan iz Udruge gluhih i nagluhih osoba grada Splita i SDŽ.