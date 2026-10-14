Splitski Mertojak kreće u europsku avanturu: U konkurenciji 22 ekipe lovi plasman u Ligu prvaka!

Kuglački klub Mertojak ovog tjedna nastupa na prestižnom NBC kupu u Apatinu, gdje će se među 22 europske ekipe boriti za jedno od tri mjesta koja vode u Ligu prvaka. Splitski kuglači u natjecanje ulaze s velikim ambicijama i jasnim ciljem – izboriti nastup u najelitnijem europskom klupskom natjecanju.

NBC kup započeo je u utorak kvalifikacijskom rundom, koja traje do četvrtka, dok su petak i subota rezervirani za završnicu, odnosno Final Four, u kojem će nastupiti četiri najbolje ekipe.

Ovogodišnje natjecanje ima dodatnu važnost jer je ujedno kvalifikacijsko za Ligu prvaka. Od ukupno 22 europske momčadi koje sudjeluju na NBC kupu, samo tri najbolje plasirane izborit će pravo nastupa u ovom elitnom natjecanju.

Prvi na staze izlaze Dimitrovski i Prađeno

Mertojak na europsku scenu izlazi s velikim očekivanjima i najvišim ciljevima. Danas će u kuglani „Banja Junaković” u Apatinu prvi nastupiti Dimitar Dimitrovski i Dario Prađeno, koji će otvoriti nastup splitskog kluba.

Ljubitelji kuglanja mogu pratiti natjecanje putem izravnog prijenosa, a dostupni su i rezultati uživo.

Prijenos uživo: https://youtube.com/@kuglanabanjajunakovic3891

Rezultati uživo: https://portal.wnba-nbc.com/live/championships/NBCC_CT_2026