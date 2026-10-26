Splitski Marjan pokorio Bukurešt i Proložac: Maja Srhoj u velikom finalu pobijedila olimpijsku pobjednicu Mateu Jelić

Još je jedan vikend iza sportaša Marjana koji su bili paralelno na dva ili više frontova i na svakom iznimno uspješni. U Bukureštu je održan jaki seniorski turnir na kojem su u kategoriji do 73 kilograma nastupile Maja Srhoj, svjetska i europska juniorska prvakinja te olimpijska pobjednica Matea Jelić.
Maja Srhoj je u turnir ušla pobjedom protiv Grkinje Nefeli, medalju je osigurala slavljem protiv Britanke Rebecce Sinden, a u finale se plasirala pobjedom protiv Njemice Hoermann. U finalu je Maju čekala Matea Jelić koja je prije toga slavila nad Poljakinjom Merunowicz, Španjolkom Moran Belen kao i drugom Španjolkom Helenom Garcijom. Klupski finale pripao je Maji Srhoj koja je slavila s 2:1 i odnijela zlato dok je Matea Jelić osvojila srebrno odličje, svoju četvrtu medalju u nizu.
Istovremeno se u Prološcu održalo županijsko prvenstvo s velikim brojem osvajača odličja sa državnih prvenstava i velikim brojem reprezentativaca Hrvatske u mlađim uzrasnim kategorijama.
Članovi Marjana osvojili su uvjerljivo prvo mjesto u odnosu na konkurenciju u obje kategorije sveukupnog poretka.
Ukupni poredak žene:
- Marjan 216
- Monter 106
- Imotski 82
Ukupni poredak muški:
- Marjan 159
- Monter 60
- Imotski 18