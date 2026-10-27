Splitski mandolinski kvintet uspješno predstavio hrvatsku glazbu u Sofiji i Ateni

Splitski mandolinski kvintet početkom listopada održao je uspješnu koncertnu turneju u Sofiji i Ateni, tijekom koje je nastupio na dva koncerta i predstavio djela hrvatskih skladatelja međunarodnoj publici. Turneja je protekla u znaku glazbene suradnje, razmjene iskustava i promocije hrvatske glazbene baštine, a oba koncerta održana su pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture. Oba nastupa publika je nagradila velikim oduševljenjem i ovacijama.

Prvi koncert održan je 7. listopada u Sofiji, u sklopu 57. festivala Sofia Music Weeks (Sofijski glazbeni tjedni), jednog od najznačajnih glazbenih festivala u Bugarskoj. Splitski mandolinski kvintet nastupio je u suradnji sa Sofijskim mandolinskim kvintetom, a zajedničko muziciranje dvaju ansambala bilo je posebno obilježje večeri. Bugarskoj su publici tom prilikom predstavljena i dva djela izvedena zajednički s domaćim kvintetom, čime je ostvarena neposredna umjetnička suradnja hrvatskih i bugarskih glazbenika.

Nakon nastupa u Sofiji, splitski su glazbenici 10. listopada gostovali u Ateni, gdje su nastupili s mandolinskim orkestrom Mandolinata Nikolaos Lavdas u dvorani Gatsopoulos. Na programu zajedničkog nastupa našla su se djela Ples jezerkinja hrvatskog skladatelja Vlade Sunka i Simple Suite grčkog skladatelja Dimitrija Nicolaua. Susret hrvatskih i grčkih glazbenika još je jednom potvrdio kako glazba nadilazi jezične i kulturne granice te otvara prostor za povezivanje različitih glazbenih tradicija.

Na programu turneje posebno mjesto zauzela su djela hrvatskih skladatelja Vlade Sunka, Pavla Sviličića, Tomislava Kalebića, Marina Katunarića i Ivana Božičevića. Njihovim izvođenjem Splitski mandolinski kvintet predstavio je međunarodnoj publici bogatstvo i raznolikost hrvatskog skladateljskog stvaralaštva za mandolinski sastav, pridonoseći vidljivosti domaćih autora izvan granica Hrvatske.

Splitski mandolinski kvintet čine Ivana Kenk Kalebić i Sandra Kovačević na mandolinama, Dea Škorić Ferrari na mandoli, Stela Ivanišević Curić na mandolončelu te Stipan Popović na gitari. Svojim predanim umjetničkim radom ansambl njeguje mandolinsku glazbu i promiče hrvatsko glazbeno stvaralaštvo, istodobno razvijajući suradnju sa srodnim ansamblima u međunarodnom okruženju.

Uspješni koncerti u Sofiji i Ateni, obilježeni srdačnim prijemom publike i ovacijama, predstavljaju važan doprinos međunarodnoj promociji hrvatske glazbene kulture. Turneja je ujedno potvrdila vrijednost glazbenih susreta i zajedničkih izvedbi kao načina povezivanja umjetnika i kultura te predstavljanja hrvatskih skladatelja na europskoj koncertnoj sceni.