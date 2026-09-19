SPLITSKI LIJEČNICI UPOZORAVAJU: Ovi karcinomi mogu dugo rasti bez simptoma, jedan je posebno podmukao

Povodom Svjetskog dana ginekološke onkologije, na Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Split 18. rujna održan je okrugli stol posvećen prevenciji, ranom otkrivanju i liječenju ginekoloških malignih bolesti, ali i iskustvima žena koje su se s njima suočile. Ovogodišnje obilježavanje održava se pod porukom „Support, Not Stigma – Podrška, a ne stigma“, podsjećajući da uz pravodobnu dijagnozu i suvremeno liječenje oboljelim ženama jednako trebaju razumijevanje, otvoren razgovor i podrška.

Posebnost okruglog stola bila je upravo povezivanje stručnog i osobnog iskustva. O pet karcinoma ženskog reprodukcijskog sustava – karcinomu vulve, rodnice, vrata maternice, sluznice maternice i jajnika – govorili su liječnici različitih specijalnosti, dok su pacijentice podijelile vlastita iskustva dijagnoze, liječenja i života s bolešću.

„Ginekološki karcinomi posebno su povezani s osjećajem srama i stigme jer zahvaćaju organe povezane sa seksualnošću, plodnošću, majčinstvom i intimnim životom žene. Upravo zato o njima moramo govoriti otvoreno – i prije bolesti, tijekom liječenja, ali i nakon njegova završetka“, istaknula je dr. Viviana Matulić, specijalistica ginekologije i porodništva i lokalna koordinatorica obilježavanja Svjetskog dana ginekološke onkologije. Naglasila je kako uspješna skrb o ženama oboljelima od ginekoloških malignih bolesti zahtijeva multidisciplinarni pristup koji uključuje primarne ginekologe, ginekološke onkologe, medicinske onkologe, patologe, medicinske sestre, psihologe i druge stručnjake, ali i udruge koje ženama pružaju podršku tijekom i nakon liječenja.

Na okruglom stolu sudjelovali su predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode prof. dr. Marko Mimica, zamjenik ravnatelja KBC-a Split i ginekološki onkolog dr. Marko Jukić, dr. Viviana Matulić, ginekološki onkolog doc. Zdravko Odak, specijalistica onkologije i radioterapije prof. Branka Petrić Miše, patologinja doc. Sandra Zekić Tomaš, primarna ginekologinja dr. Leila Mitrović te psihologinja Karla Babić.

Sudionici su posebno naglasili važnost poznavanja simptoma i redovitih ginekoloških pregleda. Kod karcinoma vrata maternice važnu ulogu u prevenciji imaju cijepljenje protiv HPV-a i probir, dok promjene koje prethode karcinomu i rani stadiji bolesti najčešće ne izazivaju simptome. Kod karcinoma sluznice maternice jedan od znakova koji zahtijeva ginekološku obradu jest postmenopauzalno krvarenje, a rano otkrivena bolest vrlo se učinkovito liječi. Poseban izazov predstavlja karcinom jajnika, čiji se simptomi zbog položaja jajnika u trbušnoj šupljini često javljaju kasno i mogu biti nespecifični. Za ovu bolest trenutačno ne postoji pouzdana metoda probira, zbog čega su redoviti pregledi i pravodobna obrada promjena posebno važni.

Svoja iskustva s bolešću i liječenjem podijelile su pacijentice Mara Prgomet, Marijana Gusić, Petra Dujmović i Ankica Božić Kudrić. Njihova svjedočanstva podsjetila su da se iza svake dijagnoze nalazi žena sa svojim strahovima, obitelji, svakodnevicom i životom koji se nastavlja i nakon bolesti. Posebno su naglasile stručnost i ljudskost liječnika splitske bolnice koji na čemu su beskrajno zahvalne.

U obilježavanju su sudjelovale i članice Udruge Caspera, Županijske lige protiv raka Split i Međunarodne udruge studenata medicine – CroMSIC, čime je dodatno naglašena važnost povezivanja zdravstvenih djelatnika, pacijentica, udruga i zajednice.

Obilježavanje Svjetskog dana ginekološke onkologije nastavlja se u nedjelju, 20. rujna, u 10 sati na splitskoj Rivi, gdje će u sklopu javnozdravstvene akcije građanima biti dostupni edukativni materijali i informacije o simptomima, prevenciji i ranom otkrivanju ginekoloških karcinoma.

Poruka je jednostavna – o ginekološkim malignim bolestima treba govoriti. Bez srama i bez stigme, uz pravodobnu prevenciju, liječenje i podršku ženama koje prolaze kroz bolest.