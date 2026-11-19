Povodom Europskog dana svjesnosti o antibioticima, 18. studenoga, i Svjetskog tjedna svjesnosti o antimikrobnoj rezistenciji, koji se obilježava od 18. do 24. studenoga, zdravstvene i obrazovne ustanove Splitsko-dalmatinske županije udružile su snage u zajedničkoj javnozdravstvenoj kampanji „Antibiotik? Samo kad treba!”. Cilj je građanima približiti važnost odgovorne uporabe antibiotika, upozoriti na posljedice njihove nepravilne primjene te potaknuti aktivno sudjelovanje u očuvanju njihove učinkovitosti.

U sklopu kampanje izrađen je zajednički edukativni video u kojem stručnjaci na jednostavan i razumljiv način odgovaraju na najčešća pitanja o antibioticima i antimikrobnoj rezistenciji. Kada nam antibiotik zaista treba? Zašto ga ne smijemo uzimati na svoju ruku? Mogu li se otporne bakterije prenositi među ljudima? Kako pravilno uzimati antibiotike i što učiniti s neiskorištenim lijekovima? To su samo neka od pitanja na koja odgovore donose doc. dr. sc. Ivona Stipica Safić, specijalistica obiteljske medicine Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, dr. Ivan Mihanović, specijalist infektologije Klinike za infektologiju KBC-a Split, dr. sc. Ana Batinić, mag. pharm. iz Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije i Marko Martinović, student 5. godine farmacije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Edukativni video možete pogledati OVDJE .

Ispunite anketu i pomozite nam u planiranju budućih aktivnosti

Kako bi se dobio bolji uvid u informiranost građana o pravilnoj uporabi antibiotika i antimikrobnoj rezistenciji, u sklopu kampanje provodi se i kratka edukativna anketa. Odgovori građana pomoći će zdravstvenim i obrazovnim ustanovama u prepoznavanju najčešćih nedoumica i područja u kojima je potrebna dodatna edukacija te poslužiti kao smjernice za osmišljavanje budućih javnozdravstvenih aktivnosti.

Pozivamo građane da izdvoje nekoliko minuta i ispune anketu na ovoj OVDJE .

Pridružite nam se na javnozdravstvenoj akciji u subotu u City Centeru one Split

Kampanja se nastavlja javnozdravstvenom akcijom koja će se održati u subotu, 21. studenoga 2026., od 9 do 13 sati, u City Centeru one Split.

Građani će imati priliku razgovarati sa zdravstvenim stručnjacima i studentima, postaviti pitanja, razjasniti nedoumice o antibioticima te dobiti korisne savjete o njihovoj pravilnoj i odgovornoj primjeni. U zajedničkoj akciji sudjeluju KBC Split, Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije, Medicinski fakultet i Fakultet zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu i Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Aktivno su uključeni i studenti okupljeni u sekcijama Placebo i PrevMed te udruzi CroMSIC Split.

Antibiotici ne djeluju na viruse, a njihova nepotrebna primjena može naštetiti

Jedna od najvažnijih poruka stručnjaka jest da antibiotici djeluju na bakterije, ali ne i na viruse. Većina sezonskih respiratornih infekcija, uključujući prehladu i gripu, virusnog je podrijetla i ne zahtijeva liječenje antibioticima. Odmor, dovoljno tekućine i ublažavanje simptoma najčešće su dovoljni, uz savjetovanje s liječnikom kada je to potrebno.

Nepotrebno uzimanje antibiotika ne ubrzava oporavak, a može imati štetne posljedice. Osim mogućih nuspojava, njihova nepravilna primjena pogoduje preživljavanju i širenju otpornih bakterija. Takve bakterije mogu se prenositi s čovjeka na čovjeka, zbog čega antimikrobna rezistencija nije samo problem pojedinca, nego cijele zajednice.

Stručnjaci upozoravaju kako se u svakodnevnoj bolničkoj praksi već susreću s infekcijama uzrokovanima višestruko otpornim bakterijama, čije je liječenje zahtjevnije, dugotrajnije i povezano s većim rizikom od komplikacija.

Što svatko od nas može učiniti?

Poruka kampanje jednostavna je: antibiotike treba uzimati samo kada su medicinski opravdani, u propisanoj dozi, razmacima i trajanju, uz pridržavanje uputa liječnika. Ne treba ih dijeliti s drugim osobama niti koristiti ostatke prethodne terapije.

Neiskorištene antibiotike i lijekove kojima je istekao rok trajanja potrebno je vratiti u ljekarnu radi sigurnog zbrinjavanja, a sumnje na nuspojave prijaviti liječniku, ljekarniku ili izravno Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

Jednako su važne mjere sprječavanja infekcija, poput pravilne higijene ruku i cijepljenja, kojima se smanjuje potreba za primjenom antibiotika. Posebnu ulogu u očuvanju njihove učinkovitosti ima i edukacija budućih zdravstvenih djelatnika.