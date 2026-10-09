Splitski kvartovi poslali jasnu poruku: "Želimo novi stadion!"

Splitom se širi val poruka kojima se traži izgradnja novog Hajdukova stadiona. Nakon što je jutros na Gripama osvanuo transparent s natpisom „Gripe žele novi stadion”, slične poruke pojavile su se i u drugim splitskim kvartovima. Transparenti su osvanuli na Skalicama, Bolu, Varošu i Spinutu, a rasprava o budućnosti Poljuda očito ne jenjava.

Pitanje budućnosti Hajdukova stadiona posljednjih je dana ponovno u središtu pozornosti splitske javnosti. Dok se na političkoj i stručnoj razini raspravlja o mogućoj obnovi Poljuda ili izgradnji novog stadiona, na ulicama grada pojavljuju se sve brojnije poruke sa zahtjevom za novim sportskim objektom.

Nakon što je na Gripama, na metalnoj ogradi iznad podvožnjaka, osvanuo transparent „Gripe žele novi stadion”, slični natpisi pojavili su se i na Skalicama, Bolu, Varošu i Spinutu.

Poruka koja se može iščitati iz ovih transparenata jasna je – u više splitskih kvartova javno se izražava podrška izgradnji novog stadiona.

Od Gripa do Spinuta: Poruke se šire Splitom

Transparenti postavljeni na različitim gradskim lokacijama nastavak su niza javnih istupa i poruka kojima se posljednjih dana traži konkretno rješenje za budućnost Hajdukove infrastrukture.

Pojava transparenata u više kvartova pokazuje da rasprava o stadionu nije ograničena samo na Poljud i njegovu neposrednu okolicu.

Za sada nije poznato tko je organizirao postavljanje svih transparenata niti stoji li iza njih zajednička inicijativa.

Torcida već ranije jasno iznijela svoj stav

Podsjetimo, rasprava o budućnosti Poljuda dodatno se zahuktala nakon izjava premijera Andreja Plenkovića o mogućnosti rekonstrukcije postojećeg stadiona.

Torcida je krajem rujna ispred splitske Banovine postavila transparent kojim je prozvala gradonačelnika Tomislava Šutu i zatražila izgradnju novog stadiona.

Navijačka skupina potom je objavila i priopćenje u kojem je poručila da ne prihvaća rekonstrukciju Poljuda kao konačno rješenje.

Posebno su problematizirali pitanje ulaganja u stadionsku infrastrukturu Splita i Zagreba, izražavajući nezadovoljstvo mogućnošću da glavni grad dobije nove stadione, dok bi se u Splitu ulagalo samo u obnovu postojećeg objekta.

Hoće li Split dobiti novi stadion?

Budućnost Poljuda i dalje je otvoreno pitanje. U javnosti se razmatraju različite mogućnosti, od rekonstrukcije postojećeg stadiona do izgradnje potpuno novog objekta.

Gradonačelnik Tomislav Šuta ranije je istaknuo da se očekuje mišljenje stručnog povjerenstva te da Split i Hajduk zaslužuju stadion koji će zadovoljavati najviše europske standarde.

Dok se čeka konkretnija odluka, poruke sa splitskih ulica postaju sve vidljivije.

Gripe, Skalice, Bol, Varoš i Spinut – pet splitskih kvartova u kojima su osvanuli transparenti sa zahtjevom za novim stadionom.

Hoće li ti zahtjevi utjecati na odluke o budućnosti Poljuda, tek će se vidjeti. No jedno je sigurno: pitanje Hajdukova stadiona i dalje snažno zaokuplja Split.