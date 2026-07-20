Splitski kvart koji osvaja srca: Organizirali feštu i pomogli djeci s autizmom

Splitske Plokite, kvart koji ima humanitarno srce i ovaj put je oduševio. Naime, svoju humanost su pokazali organiziranjem Ribarske večeri koja je bila humanitarnog karaktera s plemenitim ciljem – prikupiti sredstva za udrugu Autizam 365. Predsjednica udruge Autizam 365 Marina Vitali Grbeša zahvalila je organizatorima i svim donatorima na hvalevrijednoj gesti.

-Još jednom su pokazali koliko veliko srce imaju. Naši prijatelji iz Siromašne organizirali su ovu večer kako bi podržali rad Udruge Autizam 365 i našoj djeci omogućili nastavak ljetnih aktivnosti. Od srca im zahvaljujemo, kao i svim volonterima, donatorima, izvođačima i posjetiteljima koji su svojim dolaskom pokazali da zajedno možemo stvarati društvo koje uključuje - kazala je Vitali Grbeša.

Istaknula je kako ljeto za većinu djece znači odmor, no za djecu s autizmom ono često predstavlja razdoblje bez stručne podrške i strukturiranih aktivnosti. Zato se tijekom ljeta provode programi ''Ljeto 365'' i ''Grad kao učionica'' te kroz radionice, terapijsko jahanje, posjete kulturnim ustanovama, izlete i druge aktivnosti koje razvijaju socijalne vještine, komunikaciju i samostalnost.

- Kontinuitet je našoj djeci iznimno važan. Redovitim aktivnostima tijekom ljeta pomažemo im zadržati stečena znanja i vještine, očuvati rutinu i lakše dočekati novu školsku godinu. Upravo zato ovakva podrška zajednice za nas ima neprocjenjivu vrijednost - zaključila je Vitali Grbeša.

Ova Ribarska večer još jednom je pokazala kako je važno uključiti djecu s poteškoćama u razvoju u svakodnevne aktivnosti te rušiti barijere na koje nailaze oni i njihovi roditelji.