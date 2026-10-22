Splitski Kineziološki fakultet povezuje studente s tržištem rada: Sport i turizam otvaraju nove prilike

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu provodi projekt „Unapređenje stručne prakse Kineziološkog fakulteta u Splitu“ (SF.2.4.06.08.0006), usmjeren na kvalitetnije povezivanje studenata s tržištem rada i razvoj sustava mentorirane stručne prakse.

Tijekom 36 mjeseci provedbe projekta planirana je realizacija najmanje 300 stručnih praksi na tri studijska programa, u suradnji s najmanje 32 organizacije iz sportskog, zdravstvenog i turističkog sektora.

Uz samu provedbu stručnih praksi projekt uključuje njihovu evaluaciju, karijerno savjetovanje studenata, razvoj alumni zajednice te jačanje kapaciteta nastavnog osoblja za pripremu i provedbu stručne prakse.

Cilj projekta je studentima omogućiti stjecanje praktičnih znanja i kompetencija u stvarnom radnom okruženju, a Fakultetu dodatno ojačati suradnju s poslodavcima i drugim relevantnim dionicima. Voditelj projekta je prof. dr. Frane Žuvela, a za provedbu angažirani su dr.sc. Karla Šitić i dr. sc. Dino Belošević, proslavljeni hrvatski sportaši.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 269.289,22 eura, a projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+).

Na današnjem sastanku sa predstavnicima iz turističkog sektora razgovaralo se o potencijalu sporta u turističkom okruženju. Cilj susreta nije samo predstavljanje mogućnosti povezivanja sporta i turizma, već iz prve ruke od turističkih djelatnika dobiti konkretniji uvid u potrebe tržišta rada. Nadalje, koje su to kompetencije koje se očekuju od studenata i mogućnosti uključivanja studenata kroz provedbu stručne prakse.

Mladi sportaši studenti kineziologije poželjni su zbog već izgrađenih radnih navika, discipline i predanosti zadatcima. Nadalje, sposobni su u organizacijskom i provedbenom smislu. Razvoj sportsko turističkih programa, istraživanja što turisti žele, koje su to razine komunikacije su jedna od pitanja na koja buduća suradnja treba dati odgovore. Potencijal je velik, u ovom sektoru vrlo prepoznatljiv, rezultati neće izostati.