Jedna od najvažnijih oftalmoloških ustanova u južnoj Hrvatskoj priprema novu milijunsku nabavu koja bi trebala osigurati kontinuitet izvođenja različitih operativnih zahvata na oku. Klinički bolnički centar Split pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave ugradbenog potrošnog materijala za oftalmologiju, čija procijenjena vrijednost iznosi 2.560.000 eura bez PDV-a. Nabava je predviđena za razdoblje od dvije godine, a posebno je zanimljiv uvjet prema kojem će budući dobavljač morati bolnici ustupiti dva potpuno nova kirurška uređaja. Riječ je o opremi koja omogućuje izvođenje različitih vrsta operacija oka, uključujući zahtjevne zahvate na njegovu stražnjem segmentu.

Dva nova uređaja za različite vrste operacija

Prema objavljenim uvjetima nabave, uređaji moraju omogućavati izvođenje standardne fakoemulzifikacije, kombiniranih operativnih zahvata i pars plana vitrektomije. Fakoemulzifikacija je suvremena metoda operacije očne mrene, pri kojoj se ultrazvučnom tehnologijom usitnjava i uklanja zamućena prirodna očna leća, nakon čega se u pravilu ugrađuje umjetna leća. Vitrektomija je složeniji kirurški zahvat koji uključuje uklanjanje staklovine oka, a primjenjuje se u liječenju određenih bolesti mrežnice i drugih struktura stražnjeg očnog segmenta. Mogućnost izvođenja različitih zahvata u istoj operacijskoj dvorani važna je za organizaciju rada oftalmološkog kirurškog sustava.

Odabrani dobavljač morat će osigurati dva nova, prethodno nekorištena uređaja, njihovu montažu, edukaciju medicinskih djelatnika i redovito servisiranje tijekom trajanja ugovora. Potrošni materijal i ustupljeni uređaji moraju predstavljati funkcionalnu cjelinu jer se predmetni materijal ne može koristiti neovisno o odgovarajućoj opremi. Važno je naglasiti da KBC ovom nabavom ne kupuje zasebno dva kirurška uređaja, nego je njihovo ustupanje na besplatno korištenje sastavni dio ugovornog odnosa. Takav model bolnici omogućuje korištenje odgovarajuće tehnologije tijekom razdoblja nabave potrošnog materijala.

Više od 80.000 pregleda i 9.000 operacija godišnje

Klinika za očne bolesti KBC-a Split ima iznimno važnu ulogu u zdravstvenom sustavu južne Hrvatske, osobito kada je riječ o složenim oftalmološkim operacijama. Prema podacima koje je vodstvo Klinike iznijelo u ožujku ove godine, na godišnjoj se razini obavlja više od 80.000 pregleda i više od 9.000 različitih operativnih zahvata na oku. Klinika zbrinjava pacijente s različitim bolestima prednjeg i stražnjeg očnog segmenta, uključujući glaukom, bolesti mrežnice i komplicirane ozljede oka. Njezina djelatnost organizirana je kroz polikliniku, dnevnu bolnicu, jednodnevnu kirurgiju i operacijski blok.

Posebno mjesto u radu Klinike zauzima kirurgija stražnjeg očnog segmenta, za koju su potrebni specijalizirani stručnjaci i odgovarajuća tehnološka oprema. Takvi zahvati mogu biti ključni za očuvanje vida kod određenih bolesti i ozljeda oka, zbog čega je dostupnost potrebne opreme iznimno važna. Splitska Klinika regionalno je središte koje obavlja zahvate zbog kojih bi dio pacijenata inače morao odlaziti u udaljenije bolničke centre. Zbog toga ulaganja u oftalmološku kirurgiju imaju značaj za stanovnike znatno šireg područja od samog Splita.

Hoće li novi uređaji utjecati na liste čekanja?

Za pacijente će posebno biti zanimljivo doznati hoće li ustupanje dvaju novih uređaja povećati postojeće operacijske kapacitete ili će prvenstveno omogućiti zamjenu opreme koja se trenutačno koristi. Dostupni podaci o nabavi ne otkrivaju koliko će dodatnih zahvata biti moguće izvesti niti kakav će učinak ugovor imati na vrijeme čekanja za pojedine operacije. Na liste čekanja, osim raspoloživosti uređaja, utječu i broj stručnih djelatnika, organizacija operacijskih dvorana te složenost pojedinih zahvata. Stoga se iz same vrijednosti nabave ne može zaključiti da će pacijenti automatski brže dolaziti na red.

Ponude se zaprimaju do posljednjeg dana godine

Zainteresirani gospodarski subjekti svoje ponude mogu dostaviti do 31. prosinca 2026. godine u devet sati, a predviđeno trajanje ugovornog odnosa iznosi 24 mjeseca od njegova obostranog potpisa. Pri izboru ekonomski najpovoljnije ponude cijena će nositi 70 posto bodova, dok će preostalih 30 posto ovisiti o kriteriju kvalitete. Procijenjena vrijednost od 2,56 milijuna eura ne predstavlja konačan iznos ugovora, koji će biti poznat nakon završetka postupka javne nabave. Tek tada bit će poznat i dobavljač čiju će tehnologiju koristiti splitski oftalmolozi tijekom sljedećeg ugovornog razdoblja.