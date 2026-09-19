Splitski kantun se vraća doma s rekordnim brojem sudionika: “Prerasli smo sva očekivanja”

Uzbuđenje pred novo izdanje Mediteranskog festivala knjige sve je veće jer nas do početka istog dijeli još samo nekoliko dana, a posebno uzbudljivo je na najpoznatijem izdavačkom “kantunu” – Splitskom kantunu koji će na ovogodišnjem domaćem festivalu sudjelovati s rekordnim brojem sudionika.

Splitske Gripe će tako od srijede, 23. rujna do nedjelje 27. rujna biti dom preko 50 izlagačkih štandova među kojima će svoje mjesto naći i Splitski kantun s čak 28 sudionika.

U ovoj „maloj“ splitskoj nakladničkoj vojsci tako će ovaj put biti 11 izdavača, 7 kulturnih institucija, 1 udruga i 9 samostalnih autora.

„Naš Kantun je i ove godine nastavio svoj rast i došao do broja kojim smo apsolutno prerasli sva očekivanja. Lijepo je vidjeti šarolikost imena koja su svoje mjesto našla upravo na našem Kantunu. Okupila nas je ljubav prema knjigama, pisanju, prevođenju, ilustriranju, uređivanju i izdavanju istih i želja da za splitsko nakladništvo i dosad nepoznate autore čuje što veći broj ljudi diljem Lijepe Naše.“ – ističu Kate Bošković i Mirjana Bošković Smrekar, osnivačice i glavne organizatorice ove inicijative, ujedno i vlasnice brenda Slatkopedija koji je, sa svojom dječjom literaturom, jedan od sudionika inicijative.

Zanimljivo je istaknuti da čak 12 sudionika ovogodišnjeg izdanja Splitskog kantuna na Mediteranskom festivalu knjige sudjeluje sa samo jednim naslovom.

„Nije potrebno niti isticati da bi njima sudjelovanje na ovako velikoj manifestaciji inače bilo nedostižno zbog troškova koje podrazumijeva. Na ovaj način, u sklopu našeg Kantuna, zadržavaju svoju jedinstvenost i prepoznatljivost, ali postaju dio priče koja je odavno prerasla granice našeg grada.“ – ističu sestre Bošković, navodeći da i ove godine imaju sudionike iz Kaštela i Sinja, a po prvi put i jednog koji nije iz Splitsko-dalmatinske županije, ali je identitetski neodvojiv od Splita.

„Riječ je o Centru za kulturu Vela Luka – Memorijalnoj zbirci „Oliver Dragojević“ koji nam dolaze s monografijom „Oliver – sve nježne riječi svijeta“. S obzirom na to da je legendarni pjevač dio našeg gradskog DNK, nije bilo nikakve dvojbe o uvrštavanju monografije o njemu u službeni popis našeg Kantuna.“ – navode organizatorice.

Osim što će se na Kantunu naći preko 150 naslova raznih autora i žanrova, posjetitelji sajma imat će priliku i uživo upoznati autore, prevoditelje i izdavače zahvaljujući druženjima na Splitskom kantunu.

„Na Kantunu će se u 5 dana sajma održati čak 26 druženja odnosno ćakula, a uz zanimljive razgovore, prilika je to da čitatelji dobiju i potpis autora na svom primjerku knjige.“ – navode Kate i Mirjana.

Točan raspored druženja bit će objavljen na njihovim društvenim mrežama, na kojima možete pratiti i sve novosti o nikad većem Splitskom kantunu koji vas i ove godine, uz podršku Ministarstva kulture i medija, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita, čeka na domaćem terenu.