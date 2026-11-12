Splitski kantun nastavlja osvajati zagrebačku publiku: Danas najbogatiji program na pozornici

Nastavlja se četvrti nastup Splitskog kantuna na Interliberu. Ovaj „bokun Splita” u Zagrebu i dalje privlači veliku pozornost posjetitelja, kako bogatom ponudom izdanja malih splitskih nakladnika, samostalnih autora i kulturnih institucija, tako i novom tematskom cjelinom „Autori koje znate”, predstavljenom pod sloganom „Ako je splitsko, misto mu je na Kantunu!”. Poseban interes izaziva i raznolik program predstavljanja knjiga i druženja s autorima.

Drugi dan u znaku književnosti, emocija i druženja

U srijedu je na pozornici paviljona 6 održano predstavljanje književnog prvijenca Jugane Vujisić „Izgubljena tajna”. U razgovoru s Katom Bošković autorica je otkrila kako je nastala knjiga te posebno istaknula važnost kućnih ljubimaca, osobito terapijskih pasa, u procesu oporavka od teških trauma.

Nastavak dana donio je interaktivnu radionicu Tihane Caktaš, autorice slikovnice „Gdje su koke?”, pod čijim su vodstvom najmlađi posjetitelji stvarali sasvim posebne, šarene koke.

Na štandu Splitskog kantuna u predvečernjim satima održano je druženje s Magdalenom Mrčelom, autoricom više naslova dostupnih na Kantunu. Među njima se posebno ističe knjiga „Između”, za koju autorica navodi da je svojom snažnom pričom spasila čak sedam života, spriječivši ljude u počinjenju suicida.

Srijeda je završila druženjem s Anteom Ćurin, koja je razgovarala s čitateljima i potpisivala primjerke svojeg romana „Usudi se sanjati”.

Četvrtak donosi pet predstavljanja knjiga

Dan pred nama donosi dosad najbogatiji program Splitskog kantuna na ovogodišnjem Interliberu, s pet predstavljanja knjiga te nizom druženja s autorima.

U jutarnjim satima očekuju nas dva predstavljanja izdanja Slatkopedije. Prve će na pozornicu izaći Ivana Trucek i Mirna Deskar, autorica i ilustratorica slikovnice „Nešto u Zemlji Abecede”, koja govori o važnosti emocija i njihovu razumijevanju.

Nakon njih pozornicu će preuzeti Kate Bošković, Matea Erceg i panda Lumi! U razgovoru koji će moderirati Mirjana Bošković Smrekar predstavit će slikovnicu „Panda Lumi i raspucanci koji su izgubili šećer”, toplu priču o samopouzdanju i unutarnjoj ljepoti.

Nakon predstavljanja publika će imati priliku družiti se s autoricama i pandom na štandu Splitskog kantuna.

Poslijepodnevni program donosi predstavljanja izdanja Naklade Bošković. Najprije će autor Marin Mihanović predstaviti svoju knjigu „Šta će selo reć”, uz moderiranje Mije Božić Mihanović, dok će odabrane ulomke čitati Robert Kurbaša i Marcela Mihanović.

Nakon predstavljanja slijedi druženje autora s čitateljima na štandu, dok će se istodobno na pozornici održati predstavljanje romana „Zavjera” autora Danijela Špelića, uz sudjelovanje Vlatke Planine. Po završetku predstavljanja i ovaj će se autor pridružiti posjetiteljima na Kantunu.

Posljednje predstavljanje knjige iz programa Splitskog kantuna u četvrtak pripada izdavačkoj kući Perga, koja će zagrebačkoj publici približiti hit-naslov „Korespondentica”. O knjizi će govoriti prevoditeljica Irena Škarica, izdavačica Nela Ćuraković te članice čitateljskog kluba Treća dob, uz moderiranje Anite Hrstić.

Četvrtak tako donosi pregršt razloga za posjet Splitskom kantunu – od slikovnica i susreta s najmlađim čitateljima do romana, književnih razgovora i druženja s autorima.

Posjetite Splitski kantun na Interliberu, u paviljonu 6, na štandu 9B, i otkrijte zašto je i ove godine nezaobilazno mjesto susreta s knjigama i njihovim autorima!