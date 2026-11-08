Splitski kantun na Interliberu 2026.: Bogat program predstavljanja i druženja te nova tematska cjelina „Autori koje znate”

Do početka ovogodišnjeg Interlibera dijele nas još samo dva dana, a među izlagačima će se četvrti put naći i Splitski kantun. Ova jedinstvena kulturna inicijativa, koja okuplja male splitske nakladnike, kulturne institucije i samostalne autore, ove godine bilježi blagi porast broja sudionika u odnosu na prošlogodišnje izdanje. Njih 25 predstavit će svoja izdanja na štandu 9B u paviljonu 6, uz dosad najbogatiji popratni program.

„U tri godine postojanja ostvarile smo velik porast broja sudionika – od početnih četvero na našem prvom Interliberu do čak 28 na ovogodišnjem Mediteranskom festivalu knjige. Vjerujemo da rast naše inicijative više ne moramo potvrđivati isključivo brojem sudionika. Cilj nam je zadržati stabilan broj od 15 do 25 nakladnika, kulturnih institucija i samostalnih autora, a daljnji razvoj graditi na kvaliteti programa, novim sadržajima i posebnim tematskim cjelinama”, ističu osnivačice i glavne organizatorice Splitskog kantuna Kate Bošković i Mirjana Bošković Smrekar.

Bogat program predstavljanja na pozornici Interlibera

Ovogodišnji program Splitskog kantuna donosi čak 11 predstavljanja uvrštenih u službeni program Interlibera. Većina će se održati na pozornici paviljona 6, dok će interaktivna radionica Tihane Caktaš biti organizirana na galeriji paviljona 5, u zoni Čudaonice, u sklopu posebnog dječjeg programa „Pričam ti priče”.

Program će u utorak, 10. studenoga, u 13:05 na pozornici paviljona 6 otvoriti Antea Ćurin predstavljanjem svoje knjige „Usudi se sanjati”.

Dan poslije, u srijedu, 11. studenoga, u 14 sati na pozornicu stiže Jugana Vujisić, koja će predstaviti knjigu „Izgubljena tajna”. Istoga dana u 17 sati najmlađe posjetitelje očekuje interaktivna radionica Tihane Caktaš, inspirirana njezinom prvom slikovnicom „Gdje su koke?”.

Četvrtak, 12. studenoga, donosi posebno bogat program. U 10:55 započinje predstavljanje slikovnice „Nešto u Zemlji Abecede” autorice Ivane Trucek i ilustratorice Mirne Deskar, a već u 11:30 slijedi predstavljanje slikovnice „Panda Lumi i raspucanci koji su izgubili šećer”, koju potpisuju Kate Bošković i Matea Erceg.

U poslijepodnevnim satima Marin Mihanović će, s početkom u 15 sati, predstavit knjigu „Šta će selo reć”, dok će Danijel Špelić u 15:50 publici približiti svoju knjigu „Zavjera”. Četvrtak će u 16:30 zaključiti predstavljanje knjige „Korespondentica” uz prevoditeljicu Irenu Škaricu.

U subotu, 14. studenoga, u 20 sati Daniela Borovnjak predstavit će svoju zbirku poezije „Ti koja jesi, ti koja nisi”.

Nedjeljni program, 15. studenoga, započinje u 11 sati predstavljanjem slikovnice „Dama Uspinjača i gospon Tramvaj – nepoznata ljubavna priča sa zagrebačkih tračnica” autorice Mije Vrdoljak. Slijedi predstavljanje knjige „Kraljevi i čarobnjaci 2 – Vremenski putnici”, koju potpisuje Iris Cecilia de Corbavia, dok će ovogodišnji program Splitskog kantuna na pozornici Interlibera zaključiti Šime Barbarić predstavljanjem svoje knjige „Razmjena 97”.

„Iznimno smo ponosne kada vidimo koliko je autora zahvaljujući Splitskom kantunu dobilo priliku predstaviti svoj rad pred brojnom publikom najvećeg hrvatskog sajma knjiga. Svjesne smo da je mnogima od njih ovo važna prilika za ulazak u svijet knjiga, nakladnika i knjižara te nam je posebno drago što im je upravo naša inicijativa to omogućila”, ističu Kate Bošković i Mirjana Bošković Smrekar.

Više od 20 druženja na štandu

Osim predstavljanja na pozornici, posjetitelje očekuje više od 20 druženja na štandu, pod nazivom „Ćakula na Kantunu”. Uz autore koji su uključeni u službeni program predstavljanja, u druženjima će sudjelovati i brojni drugi gosti.

„Iz bogatog programa naših Ćakula posebno bismo izdvojile gostovanje Kristine Barbarić-Babić, autorice najtraženijeg naslova na Splitskom kantunu tijekom ovogodišnjeg Mediteranskog festivala knjige - male, ali moćne knjižice Šapat. Stiže nam i Nebojša Veron, osnivač Čiča miča, posebne platforme za izradu potpuno personaliziranih slikovnica, koji će posjetiteljima predstaviti svoj projekt. Pripremile smo i vrlo korisno besplatno savjetovanje o baznim cijenama i Fiskalizaciji 2.0 za obveznike od 1. siječnja 2027., tijekom kojeg će na pitanja posjetitelja odgovarati Dina Jakšić, magistra računovodstvene forenzike, koja je i prošle godine održala besplatno savjetovanje na našem štandu”, najavljuju organizatorice Splitskog kantuna.

„Autori koje znate” – nova tematska cjelina Splitskog kantuna

Uz bogat program predstavljanja i druženja, Splitski kantun ove godine donosi i značajnu novost – posebnu tematsku cjelinu „Autori koje znate”, u kojoj će posjetitelji moći pronaći knjige poznatih splitskih autora objavljene u izdanju nakladničkih kuća iz drugih dijelova Hrvatske.

„Na uvođenje ove novosti potaknula su nas brojna pitanja naših posjetitelja, koji su na Kantunu često tražili knjige Borisa Dežulovića, Jurice Pavičića, Renata Baretića i drugih poznatih splitskih i sa Splitom povezanih književnika. Ove godine, zahvaljujući suradnji koju smo ostvarile s nakladnicima Ex libris, Hena com, Stilus, V.B.Z. i Znanje, posjetitelji će moći pronaći njihove knjige, ali i naslove brojnih drugih poznatih splitskih autora, među kojima su Miljenko Smoje, Lepa Smoje, Ivica Ivanišević, Edi Matić, Vjekoslava Huljić, Predrag Lucić i Viktor Ivančić. Jer ako je splitsko, misto mu je na Kantunu!”, uz osmijeh najavljuju Kate i Mirjana.

Novom tematskom cjelinom Splitski kantun dodatno proširuje svoju ponudu, ostajući pritom vjeran svojoj temeljnoj misiji – predstavljanju i promociji malih splitskih nakladnika, kulturnih institucija i samostalnih autora.

Vidimo se na Interliberu!

Interliber će se održati od 10. do 15. studenoga na Zagrebačkom velesajmu, a Splitski kantun posjetitelje će dočekati na istoj lokaciji kao i prošle godine – u paviljonu 6, na štandu 9B.

Ovogodišnji nastup Splitskog kantuna realizira se uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita.