Splitski kandidati suočeni s pitanjem o Hajduku: Jesu li iskreno odgovorili?

Nekoliko dana uoči drugog kruga lokalnih izbora organizirana su tri sučeljavanja za gradonačelnike tri najveća grada, koji svoje pozicije nisu osigurali u prvom krugu.

U prvoj debati u utorak sučelili smo splitske kandidate, aktualnog gradonačelnika Ivicu Puljka (Centar) koji se nada drugom mandatu i njegovog izazivača Tomislava Šutu (HDZ/DP/HSLS/HDS). U srijedu slijedi suočavanje riječkih kandidata, a u četvrtak kandidata za gradonačelnika ili gradonačelnicu Zagreba.

Tko je govorio istinu, a tko je iznosio netočne podatke provjerili smo u RTL Detektoru.

Puljak o Hajduku

Hajduk ponovno nije uspio doći do titule prvaka, puno je problema u klubu, a Grad je većinski vlasnik, no udruga Naš Hajduk "vodi kolo".

Na pitanje voditeljice Damire Gregoret treba li mijenjati model upravljanja, Puljak je odgovorio: "Mislim da u suštini ne treba jer bi bilo najlošije i najgore da se politka vrati u Hajduk. To ne bismo smjeli zagovarati jer, kad je politika upravljala Hajdukom, situacije je bila drastično lošija nego sada".

Ova izjava nije točna, ako se promotre sportski uspjesi kluba, ali i financijski pokazatelji prije i nakon ulaska udruge "Naš Hajduk" u klub, piše RTL.

O povijesti udruge "Naš Hajduk“

"Naš Hajduk“ je udruga građana koja korijene vuče iz Kluba navijača Torcida. U povijesti kluba ostat će upisana 2016. godina kada je na splitskoj Pjaci održano svečano potpisivanje ugovora kojim ova udruga postaje vlasnik 25 posto dionica kluba. Dionice su preuzeli od tvrtke Tommy i sve je bilo praćeno masovnim okupljanjem najvijača, palile su se tada i bengalke, a atmosfera je na trenutke izgledala kao na stadionu.

Sportski rezultati

Ako se pogleda povijest tog kluba, posljednji put je Hajduk bio državni prvak 2005. godine, a navijači kluba ponavljvanje tog uspjeha čekaju već 20 godina. Detalje o najvećim sportskim uspjesima mogu se naći na poveznici OVDJE.

Dakle, Hajduk već 20 godina nije osvojio titulu nacionalnog prvaka pa tako ni u preriodu otkako je u vlasničkoj strukturu udruga "Naš Hajduk".

Pogledaju li se Nacionalni kupovi, osvojili su ih u sezoni 2022./2023. te 2021./2022. otkako je udruga "Naš Hajduk" u vlasničkoj strukturi.

Hajduk u Europi posljednjih godina igra u Konferencijskoj ligi, dok je do sezone 2019./2020. bio u Europskoj ligi. Detalji se mogu vidjeti OVDJE.

U razgovoru s nekoliko dobrih poznavaljatelja nogometa i stanja u Hajduku, a među njima su i doaeni sportskog novinarstva, dobili smo potvrdu kako Hajdu posljednjih godina nije ostvario značajnije sportske uspjehe i nije zapisao značajnije sportske uspjehe.

Zato se dade zaključiti da u pogledu sportskih uspjeha, nije točno da je situacija bila drastično ranije lošija nego je sada.

Financijsko poslovanje

Ako se pogledaju financijska kretanja kluba, tada se može vidjeti da je lani Hajduk iskazao knjigovodstveni gubitak veći od 10,7 milijuna eura. Detalji toga mogu se naći OVDJE.

Istovremno je 2016. godinu Hajduk financijski završio s 19.842.807 tadašnjih kuna što se može pronaći na internetu pod godišnjim izvješćem za tu godinu.

Dakle, i financijski gledano, klub je ranije bolje stajao nego sada.

Pritom se treba ograditi da je teško raščlaniti uzroke pozitivnog i negativnog poslovanja kluba u pojedinim godinama, kakvi su ugovori bili ili jesu u tijeku i koja je njihova pozadina, a na kraju i kakve će biti financijske posljedice. Ali kad se podvuče crta, financijski klub ne stoji bolje sada u odnosu na ranije razdoblje.

Šuta o izgrađenim cestama

Prometna infrastruktura također je došla na dnevni red među kandidatima u RTL-ovom studiju. Tomislav Šuta je optužio aktualnu gradsku vlast da nije izgradila ni jednu cestu u svom mandatu.

"Ova gradska vlast za gradske ceste, koje su u nadležnosti Grada Splita, nije napravila ništa. Imamo nula metara cesta", kazao je Šuta.

Njegova tvrdnja nije točna.

Iz Grada Splita tvrde da nikad više novaca nije uloženo u održavanje postojeće infrastrukture koja se raspadala, kao i da je za velik broj ulica obnovljen asfalt i nogostup.

Osim toga, među ulicama koje su nove izgrađene, kao i one koje su potpuno rekonstruirane, jesu:

Put Žnjana dionica - 1350 metara Šetalište Pape Ivana Pavla II - 800 metara Lovrinačka ulica - 150 metara Priključak na Vranjčki put - 100 metara Ivana Pavla II - 800 metara Grabova ulica - 120 metara.

Puljak o Kerumu i većini

S obzirom na to da nijedna opcija u prvom krugu nije osigurala većinu u Gradskom vijeću, povuklo se pitanje postizborne kombinatorike i koalicija. Puljak je podsjetio na uvjet Željka Keruma, koji se nikako ne vidi u koaliciji s MOST-om.

"Gospodin Kerum je rekao da MOST ne dolazi u obzir i da s MOST-om ne želi u većinu. To znači da HDZ i Kerum nemaju većinu niti je mogu imati", poručio je Puljak.

Njegovu tvrdnju treba uzeti s oprezom.

Točno je da je Željko Kerum prije tjedan dana javno rekao "ne" MOST-u.

"Vidim da vam matematika ne ide kako triba. Od kada je jedan više nego četiri? MOST ima jednog vijećnika i vi pišete da on odlučuje o većini u Splitu? Da pojasnim, MOST je stranka koja je bila u koaliciji s Puljkom u Splitu. Nikad više neće MOST i Puljak vladat u Splitu. Moja stranka HGS neće s njima surađivati", objavio je Kerum dan nakon prvog kruga izbora na svom Facebooku.

Cijeli tekst možete pročitati OVDJE.