Splitski Jadran nakon drame do polufinala Eurokupa

Vaterpolisti splitskog Jadrana izborili su plasman u polufinale Eurokupa nakon vrlo neizvjesnog uzvratnog susreta četvrtfinala. Na Poljudu su protiv grčkog Panathinaikosa odigrali 19:19, što im je bilo dovoljno za prolaz zahvaljujući ukupnoj pobjedi 30:29.

Hrvatski prvaci tako su potvrdili mjesto među četiri najbolje momčadi drugog po snazi europskog klupskog vaterpolskog natjecanja. Nakon prve utakmice stvorili su prednost koju su u uzvratu uspjeli sačuvati, premda je susret bio iznimno zahtjevan i pun neizvjesnosti do samoga kraja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uz splitski sastav, plasman u polufinale Eurokupa osigurali su i francuski Marseille te mađarski Zuglo. Posljednji sudionik završnice bit će poznat večeras nakon uzvratnog dvoboja crnogorskog Primorca i srpskog Radničkog.

U prvom susretu uspješniji je bio Radnički, koji je na gostovanju slavio s 14:10, pa će u večerašnjem ogledu braniti značajnu prednost i pokušati potvrditi prolazak među četiri najbolja sastava natjecanja.

