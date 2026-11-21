Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Split poduzima novi korak prema realizaciji objekta namijenjenog potrebama splitskih spašavatelja. Pokrenut je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije potrebne za ishođenje akata o gradnji, a procijenjena vrijednost usluge iznosi 96.000 eura bez PDV-a. Budući objekt planiran je na Dračevcu u Zoranićevoj ulici u Splitu, što je navedeno u dokumentaciji objavljenoj putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Riječ je o projektu koji je trenutačno u fazi pripreme dokumentacije, a ne o već ugovorenoj gradnji. Rok za dostavu ponuda zainteresiranih projektanata istječe 10. prosinca 2026. godine u 12 sati, dok je predviđeno trajanje ugovora 12 mjeseci od njegova potpisivanja. Konačna cijena projektiranja bit će poznata nakon provedbe postupka nabave.

Lokacijska dozvola izdana krajem kolovoza

Iz dokumentacije je vidljivo da je za budući objekt HGSS Stanice Split 27. kolovoza 2026. godine izdana lokacijska dozvola. To znači da je jedan od važnih prethodnih upravnih koraka već obavljen, a sada slijedi priprema dokumentacije za nastavak projektiranja i ishođenje potrebnih akata. U natječaju se spominju postojeći idejni projekt, projektni zadatak i troškovnik, na temelju kojih će odabrani izrađivač pripremiti potrebna rješenja.

Takvi dokumenti trebaju definirati tehničke uvjete, funkcionalni raspored prostora, potrebnu infrastrukturu i ostale elemente budućeg zahvata. Posebno je važno da se projekt uskladi s operativnim potrebama službe čiji pripadnici sudjeluju u različitim vrstama potražnih i spasilačkih intervencija. Točan sadržaj budućeg objekta, uključujući njegove površine i raspored prostorija, tek treba detaljnije predstaviti javnosti.

Za spašavatelje su važni vozila, oprema i prostor za pripremu intervencija

HGSS Stanica Split djeluje na području koje obuhvaća zahtjevan planinski, krški i priobalni teren, zbog čega logistička infrastruktura ima važnu ulogu u organizaciji intervencija. Spašavateljima su potrebni prostori u kojima mogu održavati i pripremati opremu, organizirati obuku te osigurati brzo stavljanje ljudi i vozila u operativnu funkciju. Zato će biti posebno zanimljivo vidjeti kako će budući objekt odgovoriti na potrebe jedne od najaktivnijih hrvatskih stanica HGSS-a.

Među pitanjima koja se otvaraju jesu mogućnost smještaja interventnih vozila, skladištenja specijalizirane opreme, održavanja edukacija i osiguravanja drugih potrebnih sadržaja. Objavljeni sažetak natječaja zasad ne potvrđuje da će sve te funkcije biti uključene u planirani objekt, pa će konačan odgovor dati idejni projekt i daljnja tehnička dokumentacija. Važno će biti i kakva je prometna dostupnost lokacije te na koji će se način organizirati ulazak i izlazak interventnih vozila.

Koliko će stajati gradnja?

Procijenjenih 96.000 eura odnosi se na izradu projektne dokumentacije i povezane usluge, a ne na izvođenje građevinskih radova. Ukupna investicijska vrijednost budućeg objekta, kao ni datum početka gradnje, zasad nisu objavljeni u pregledanim podacima o nabavi. Nakon izrade projekata i ishođenja potrebnih akata tek će se moći preciznije govoriti o cijeni, dinamici i načinu financiranja gradnje.

U postupku odabira projektanta neće se vrednovati isključivo cijena ponude. Prema dokumentaciji, cijena nosi 50 posto kriterija, dok se preostali dio odnosi na specifično iskustvo ključnih stručnjaka, među njima glavnog projektanta te projektanata prometnog i strojarskog dijela. Sljedeći važan korak bit će predstavljanje konačnog projekta, koji bi trebao pokazati kako će izgledati budući objekt HGSS-a u Splitu i kada bi mogao postati dio njegove operativne infrastrukture.