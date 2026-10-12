Splitski HDZ-ovac reagirao na objavu Jozinovića: "Za hrvatsku pjesmu ne treba tražiti oprost!"

Nakon što se mladi hrvatski pjevač Jakov Jozinović oglasio zbog polemika koje je izazvala snimka njegove izvedbe pjesme „Ako ne znaš šta je bilo“, uslijedile su nove reakcije. Među onima koji su komentirali njovo javno obraćanje našao se i Škorić, koji smatra da se pjevač nije trebao opravdavati zbog izvođenja domoljkoubne pjesme.

Škorić je na Facebooku posebno izdvojio dio Jozinovićeva objašnjenja u kojem je naveo da je u trenutku nastanka snimke imao 19 godina i bio na početku glazbene karijere. Upravo mu je taj argument zasmetao, što je jasno dao do znanja u svojoj objavi.

„Pjevanje hrvatske domoljubne pjesme nije mladenački prijestup“

„Čitam Jozinovićevo objašnjenje i pitam se: Jakove, što zapravo opravdavaš time što si tada imao 19 godina? Pjevanje hrvatske domoljubne pjesme nije mladenački prijestup zbog kojeg se dvije godine poslije treba pravdati“, napisao je Škorić.

Njegova reakcija uslijedila je nakon što se društvenim mrežama proširila snimka Jozinovićeve izvedbe pjesme „Ako ne znaš šta je bilo“, koju izvode Marko Perković Thompson i Hrvatske ruže. Snimka je izazvala brojne komentare, osobito u Srbiji, gdje su se pojavili i pozivi na bojkot nastupa mladog pjevača.

Škorić smatra da izvođenje pjesme koja govori o hrvatskoj povijesti i Domovinskom ratu ne bi trebalo biti razlog za javno opravdavanje.

„Ako kažeš da poštuješ svoj narod i svoje podrijetlo, onda jasno reci: nema ničega sramotnog u pjesmi koja čuva sjećanje na obranu Hrvatske. Ljubav prema domovini nije uvreda tuđoj domovini, a sjećanje na agresiju nije poziv na mržnju“, poručio je.

„Problem nije u tvojih tadašnjih 19 godina“

U nastavku objave osvrnuo se na Jozinovićevo pozivanje na dob u kojoj je snimka nastala. Prema njegovu mišljenju, taj podatak ne mijenja bit rasprave.

„Ako nekome smeta već samo sjećanje na obranu Hrvatske, problem nije u tvojih tadašnjih 19 godina“, istaknuo je.

Pritom je naglasio da mladi glazbenik ima pravo razvijati karijeru i nastupati pred publikom u različitim državama, ali smatra da to ne bi trebalo podrazumijevati odricanje od vlastitih uvjerenja ili opravdavanje zbog izbora pjesama.

„Pjevaj gdje želiš i gradi svoju karijeru, ali nemoj ostavljati dojam da se za hrvatsku pjesmu mora tražiti oprost. Poštovanje prema drugima ne traži odricanje od vlastitog dostojanstva“, napisao je Škorić.

Na kraju Facebook objave Škorić je Jozinoviću uputio još jednu poruku, povezujući njegovu želju za glazbenim uspjehom s odnosom prema nacionalnoj povijesti i identitetu.

„Karijera zaslužuje ambiciju, a vlastiti narod i njegova povijest zaslužuju kralježnicu“, zaključio je.

Škorićeva objava tako je dodatno otvorila raspravu o Jozinovićevu javnom istupu, koji je uslijedio nakon kritika zbog snimke nastale prije dvije godine. Dok se polemike nastavljaju, mladi pjevač priprema se za najavljene koncerte u beogradskoj Areni 24. i 25. listopada.