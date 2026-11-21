Splitski HDZ oglasio se na društvenim mrežama porukom upućenom bivšem splitskom dogradonačelniku i aktualnom gradskom vijećniku stranke Centar, Bojanu Ivoševiću. Povod su današnji događaji ispred njegova stana u središtu Splita, ali i Ivoševićeve izjave nakon prosvjeda koji je organizirala Autohtona – Hrvatska stranka prava.

Iz splitskog HDZ-a nisu propustili priliku političkom suparniku uputiti nekoliko ironičnih rečenica, pritom se posebno osvrnuvši na njegov radni status i političku budućnost. "Čestitamo Bojanu Ivoševiću na pronalasku posla. Danas je najavio da će za godinu dana postati saborski zastupnik. Toplo se nadamo da će do tada izdržati sa naknadom za nezaposlene", poručili su iz splitskog HDZ-a.

Riječ je o političkoj provokaciji kojom HDZ komentira Ivoševićeve najave o mogućem političkom angažmanu na nacionalnoj razini. Njihova tvrdnja o njegovu budućem zastupničkom mandatu nije potvrđena činjenica, nego stranačka interpretacija njegove izjave.

Neobične scene ispred Ivoševićeva stana: Glazba, reklame za hemoroide i cirkuska himna

Podsjetimo, danas, u subotu 21. studenoga, ispred Ivoševićeva stana na Kruševića gumnu okupili su se prosvjednici Autohtone – Hrvatske stranke prava, predvođeni Draženom Kelemincem. Prosvjed je ranije najavljen zbog Ivoševićeva odnosa prema novinaru Borisu Dežuloviću te tvrdnji organizatora o njegovim postupcima prema političkim protivnicima. Organizatori su poručili kako mu žele "uzvratiti istom mjerom".

No, Ivošević je okupljenima pripremio nesvakidašnji odgovor. Umjesto klasične verbalne rasprave, iz njegova stana odjekivali su različiti glazbeni i zvučni sadržaji. Prosvjednicima je puštao pjesme Plavog orkestra, rock-glazbu, reklame za hemoroide, cirkusku glazbu, ali i govore prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Cijeli događaj tako je poprimio neobičan karakter, a Ivošević je nastavio s ironijom kojom je i ranije komentirao najavljeni prosvjed.

Ivošević još ranije poručio: "Možete doći pogledati cirkus besplatno!"

Zanimljivo je da je Ivošević još prije tjedan dana najavio kako prosvjednike ne namjerava dočekati bez odgovora.

"Dragi sugrađani za razliku od panoramskog kotača, bez da trošimo javni novac, iduću subotu na Kruševića gumnu možete doći pogledati cirkus besplatno!", napisao je tada. Organizatorima je poručio da ne kasne jer u podne mora biti na Bačvicama, a objavu je zaključio riječima: "P.s. Nemam interfon".

Uoči današnjeg okupljanja oglasila se i Policijska uprava splitsko-dalmatinska, koja je najavila snimanje mjesta javnog okupljanja i prilaznih pravaca.