Splitski gradski vijećnik dobio kćer: "Velike zahvale cijeloj ekipi u rodilištu"

Igor Skoko, gradski vijećnik iz redova stranke Centar dobio je kćer. Kako je otkrio na društvenim mrežama, ime kćeri je Hana.

"Hana nam je stigla doma Leon i Gita su lijepo dočekali novog člana obitelji. Velike zahvale cijeloj ekipi u rodilištu, zaista se radi o iznimno profesionalnim i dobrim doktori(ca)ma i sestrama. Ljudi rade non-stop, a u niti jednom trenutku nismo vidjeli nekoga nervoznog ili nepristojnog. Želimo im mirne i sretne blagdana", objavio je Igor Skoko iz Centra.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Podsjetimo, Igor Skoko je jedan od prepoznatljivijih splitskih gradskih vijećnika i jedan je od važnijih političara iz splitske stranke Centar.