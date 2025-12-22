Close Menu

Splitski gradski vijećnik dobio kćer: "Velike zahvale cijeloj ekipi u rodilištu"

"Hana nam je stigla doma"
Igor Skoko

Igor Skoko, gradski vijećnik iz redova stranke Centar dobio je kćer. Kako je otkrio na društvenim mrežama, ime kćeri je Hana.

"Hana nam je stigla doma Leon i Gita su lijepo dočekali novog člana obitelji. Velike zahvale cijeloj ekipi u rodilištu, zaista se radi o iznimno profesionalnim i dobrim doktori(ca)ma i sestrama. Ljudi rade non-stop, a u niti jednom trenutku nismo vidjeli nekoga nervoznog ili nepristojnog. Želimo im mirne i sretne blagdana", objavio je Igor Skoko iz Centra.

Podsjetimo, Igor Skoko je jedan od prepoznatljivijih splitskih gradskih vijećnika i jedan je od važnijih političara iz splitske stranke Centar. 

