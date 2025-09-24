Splitski gradonačelnik obećao brojne projekte u istočnom dijelu Splita. Posjetio je Donje Sitno, a ovo su detalji sastanka

Na sastanku Mjesnog odbora Donje Sitno s gradonačelnikom Tomislavom Šutom raspravljalo se o komunalnim, infrastrukturnim i društvenim pitanjima važnim za svakodnevni život stanovnika naselja. Mještani su istaknuli probleme neodržavanja ulica, neizvršavanja naloga koncesionara za sanaciju udarnih rupa na više prometnica te nefunkcionalnih cestovnih propusta od rijeke Žrnovnice do Ulice Hrvatskih dragovoljaca. Grad je najavio izdavanje novih naloga za sanaciju kišnih rešetki, čišćenje propusta i rigola, uklanjanje niskog raslinja te zamjenu i postavljanje novih odbojnih ograda i prometne signalizacije.

Dogovoreno je osiguravanje sredstava u proračunu za 2026. godinu radi rekonstrukcije opasne krivine na zapadnom ulazu u naselje, uređenja autobusnog stajališta i izgradnje potpornog zida. Također se razmatra rekonstrukcija krovišta "stare škole" i prenamjena objekta u dječji vrtić, uređenje okoliša mjesnog doma te izgradnja dječjeg igrališta.

Zbog učestalih kvarova na vodovodnim instalacijama u predjelu Višak – Spaije razmotrit će se njihova zamjena i kabliranje, a gradonačelnik će zatražiti ubrzanje polaganja podzemnog elektrovoda. Mjesni odbor izradio je idejni projekt dijela zaobilaznice naselja te će organizirati javnu tribinu radi dogovora o otkupu zemljišta.

Grad će također zatražiti ubrzanje postupka izlaganja katastarske izmjere za K.O. Sitno. Zaključeno je da se sve navedene točke uvrste u planove za 2026. godinu te da mještani budu redovito informirani o napretku.