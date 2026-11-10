Splitski glazbenik otkrio da ovih dana ima itekako velik razlog za feštu

Svi koji su imali priliku čuti snažan duet ''Još ovaj put'' Alena Nižetića i Ive Ajduković složni su da pjesma miriše na hit i da su im se boje glasa savršeno sljubile.

''Pjesma je nastala prije otprilike tri-četiri godine i, kako se kaže, bila je u ladici. Nisam znao hoću li je ja pjevati ili ću je dati nekome drugome, s obzirom na to da radim i za druge izvođače. Nekako mi je sve više ulazila u uho pa sam pomislio: 'Zašto je ne bih ja snimio?' Nisam odavno snimio duet i onda je najteži posao bio pronaći pjevačicu koja će je otpjevati. Razmišljao sam o nekoliko pjevačica i onda mi je na kraju na pamet pala Iva, koja stvarno ima odličan glas i jako lijepo pjeva.'', ispričao je Alen Nižetić za Showbuzz.

''Čula sam demo i odmah sam znala da ću ja to snimiti (smijeh). Pjesma mi je sjela na prvu. Bila mi je velika čast što me Alen uopće nazvao i rekao: 'Iva, volio bih da ti to snimiš, ako ti se sviđa, pa poslušaj.' On je poseban tip, jako je umjetnički nastrojen i pomalo staromodan, što se meni sviđa. Volim taj neki stari način rada. Došli smo u studio, snimili pjesmu i shvatili da je to to'', dodala je Iva Ajduković.

A 54-godišnji splitski glazbenik ekskluzivno nam je otkrio da ovih dana ima velik razlog za slavlje jer je prvi put postao djed. Njegov stariji sin Toni i nevjesta podarili su mu unuka kojem su nadjenuli ime Leo.

''Napokon smo baka i djed, supruga i ja, napokon! To smo dugo čekali. Opet je dječak. Mislim da ću se lako snaći. Mnogi govore: 'Ne mogu ja malo dijete uzeti u ruke', ali ja s tim nemam problema. Kao što sam svoju djecu uzimao u ruke, tako mogu i unuka.'', govori Alen.

Ovaj punokrvni tenor već je 34 godine u sretnom braku sa suprugom Helenom, za što su najviše, kaže, zaslužni međusobno pomaganje i poštovanje.

''Dugo sam godina u sretnom braku i ništa drugo ne bih sebi poželio. Svatko je radio svoj posao, ja svoj, ona svoj. Eto nas, tu smo gdje jesmo, sretni i zadovoljni. U svakom braku ima problema, ali ti se problemi rješavaju i to je sasvim normalno. Postoje usponi i padovi, ali ljudi mogu sve ako žele i ako imaju volje.'', priča Alen.

Iako iza sebe ima pobjede na Splitskom festivalu i albume prodane u zlatnoj i srebrnoj tiraži, i bivšem pjevaču Tutti Fruttija, poput mnogih njegovih kolega, dogodilo se da je odbio pjesmu koja je kasnije postala hit.

''Mislim da sam jednom davno odbio pjesmu koju je Mišo pjevao. Bila je to pjesma Nine Ninčevića ''Ja kad pjevam suze teku''. Imao sam taj demo, ali bilo je to jako davno, tako da ne znam zašto je na kraju nisam snimio. Na kraju ju je snimio Mišo, pjesma se puno puštala i postala je hit.'', priča Alen.

Alen ove godine slavi tri desetljeća uspješne karijere, a jedino za čim žali jest, kaže, neostvareni duet s Oliverom Dragojevićem.

''Čak smo imali i pjesmu. On ju je čuo, poslao sam mu je i rekao mi je kakve preinake želi u toj pjesmi. Jednostavno, zbog njegove bolesti više nisam htio inzistirati i žao mi je zbog toga. Nema šanse da je ikada snimim. Ona će ostati tu gdje jest. Jednostavno, to ne bi bilo to ni da je snimim sam, a pogotovo da je snimim s nekim drugim.'', priča Alen.

I dok je privatno poprilično smiren tip, na nogometu je, priznaje, ipak druga priča.

''Znam se posvađati. Kažem ti, ako već ideš igrati nogomet, najgore mi je kad netko kaže da rezultat nije bitan. Rezultat je uvijek bitan, i na kartama i na balotama. To je isto kao kad dođete igrati balote ovdje u Dalmaciji pa ljudima kažete: 'Nije bitno.' Kako nije bitno? Kod nas je sve bitno! Tako da znam ponekad poludjeti na nogometu, ali to je sve normalno. Poslije popijemo pivo i sve je u redu.'', govori Alen.

Iza 40-godišnje Sinjanke grlenoga glasa, koja je osvojila simpatije javnosti nastupima u showu Nove TV ''Tvoje lice zvuči poznato'', godina je ispunjena sretnim privatnim i poslovnim trenucima. Najvažnije je svakako to što je njezina majka Vesna pobijedila rak dojke.

''Svaki put kad mama ide na mjesečni pregled, uvijek postoji neka napetost, ali dobro, s tim se treba nositi. Zasad je sve dobro, nalazi su dobri. Moja je baka oboljela s otprilike 30 godina, a preminula je u dobi od 36 godina. Mama mi je bila vrlo mlada, imala je 15 ili 16 godina kad se to dogodilo, tako da u obitelji imamo povijest te bolesti. Ja sam nedavno napravila genetski test i sada čekam rezultate, tako da ćemo vidjeti kakvi će biti.''

Osim dvije nove pjesme i nastupa pred našim navijačima u Dallasu, u vlastite uspjehe ubraja i gubitak čak 24 kilograma.

''Naviknula sam se. Već sam godinu i tri-četiri mjeseca na autofagiji i potpuno sam se naviknula. Meni to baš odgovara. Naravno, navečer si ponekad priuštim večeru s društvom i suprugom, ali poslije mi nekako teško padne pa mi se više ni ne da. Ne želim se uopće dovoditi u situaciju da imam osjećaj kao da mi kamen stoji na želucu.'', kaže Iva.